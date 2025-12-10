Bülent Arınç'tan Devlet Bahçeli'ye rica: 'Israrcı olmanızı bekliyorum'

TBMM'nin 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın TBMM konuşmasını değerlendirdi.

Yıldız'ın konuşmasını takdirle dinlediğini belirten Arınç, Feti Yıldız'ın iyi bir hukukçu olduğunu belirtti. Arınç ayrıca MHP lideri Bahçeli'ye de ricada bulunduğunu kaydetti.

Arınç, "Türk siyasî literatürüne “özgül ağırlık” kavramını kazandırmış biri olarak ben, Sayın Bahçeli ve Yıldız’dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum. Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz" dedi.

"SİZİ HER DAİM TAKDİR EDECEĞİM"

X hesabından paylaşım yapan Arınç, şunları yazdı:

"İstanbul Milletvekili Sayın Fethi Yıldız’ın TBMM’deki son konuşmasını takdirle dinledim. Kendisi iyi ve vicdanlı bir hukukçudur. Geçmiş konuşmalarında da hukukun genel prensiplerine tam manada uyduğuna şahitlik etmiştik. Kendisinin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi ve MHP içerisinde önemli bir pozisyonda olması da konuşmalarının ehemmiyeti açısından ayrıca önemlidir.

Ankara Milletvekili dostum Yaşar Yıldırım’ın da bir konuşmasını dinledim. O da Sayın Bahçeli’yi “TBMM’de özgül ağırlığı olan tek kişi” olarak tanımlamıştır. Bu tanım doğrudur. Bu takdirde Türk siyasî literatürüne “özgül ağırlık” kavramını kazandırmış biri olarak ben, Sayın Bahçeli ve Yıldız’dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum. Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz. Bu çabalarınızda sizi her daim takdir edeceğim."

NE OLMUŞTU?

MHP'li Feti Yıldız Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hukuk düzeniyle ilgili mesajlar vererek şu ifadeleri kullanmıştı: "Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin sınırladığı için çok dikkatli hareket edilmeli, bin düşünerek bir kere karar verilmelidir. Bütün yargılama önlemleri gibi tutuklamada geçici niteliktedir. Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşmada ceza davasının yürütülmesinde ya da ileride verilecek bir olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır."

Feti Yıldız, son dönemde İBB davaları nedeni ile kamuoyunda sıkça eleştirilen gizli tanık uygulamaları hakkında da şu yorumu yapmıştı:

"Gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Eğer bu yola mecbur kalınırsa mecbur kalınmadan başvurulmamalıdır. Başvurulduğu takdirde savunma hakkına saygı gösterilmeli, sanığın gizli tanığa soru sorma hakkını mutlaka gözetmeliyiz."