Bazı CHP’li belediyelerin AKP’ye geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yayın tarihi: 10 Şubat 2026
29 Kişi Katıldı
Siyasal baskı sonucu gerçekleştiğini düşünüyorum
Belediye başkanlarının özgür iradesiyle alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum
