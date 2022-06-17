Bülent Arınç ile tokalaşmadığı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: 'Kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç'la tokalaşmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen programda eski TBMM Başkanı ve ve AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç ile tokalaşmadığı yönündeki haberleri yalanladı.
Kemal Kılıçdaroğlu dün (16 Haziran) Ankara’da “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” toplantısına katıldı. Toplantıya ayrıca ABB Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bülent Arınç ve Ertuğrul Günay gibi isimler de katıldı.
Törende CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Arınç’ın tokalaşmadığı yönünde basında haberler yer aldı.
'KİMSE BU TARZ HAMLELERİ BENDEN BEKLEMESİN'
Tokalaşmama haberini yalanlayan Kılıçdaroğlu, “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz” ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu gece saatlerinde; T24’ün “Bir Türkiye haberi: AKP'li Arınç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tokalaştı” haberini alıntılayarak sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:
- Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık.
Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık. https://t.co/V4BVYbzEIi— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 16, 2022
ARINÇ'TAN 'KRAL ÇIPLAK' ÇIKIŞI
Kılıçdaroğlu, vakıftaki konuşmasında "Bu ülkede yaşayan herkesi ben dost olarak kabul ediyorum. Beraberiz, birlikteyiz. Türk Demokrasi Vakfı yeniden ayağa kalktı. Bu tür vakıflara siyaset kurumunun, akademinin, medyanın ihtiyacı var. Biz siyasetçiler bir konu üstesinde istesek de derinleşemeyiz" mesajını vermişti.
Arınç da, özetle toplantıya katılmayan gazeteciler üzerinden yaptığı eleştirilerde "Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" görüşünü dile getirmişti.
Video Haberler
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
- Bakanlık önünde ikinci protesto
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması
- İstanbul'da 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet
- TV100'de canlı yayın kazası: 'Aha müdahale ettiler'
- Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- İşte gidecek bakanlar ve yeni isimler
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Akşener'in 'Erdoğan' kararı
- Okan Bayülgen hastaneye kaldırıldı
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'