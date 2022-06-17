Bülent Arınç ile tokalaşmadığı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: 'Kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin'

17 Haziran 2022 Cuma, 00:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen programda eski TBMM Başkanı ve ve AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç ile tokalaşmadığı yönündeki haberleri yalanladı.

Kemal Kılıçdaroğlu dün (16 Haziran) Ankara’da “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” toplantısına katıldı. Toplantıya ayrıca ABB Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bülent Arınç ve Ertuğrul Günay gibi isimler de katıldı.

Törende CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Arınç’ın tokalaşmadığı yönünde basında haberler yer aldı.

'KİMSE BU TARZ HAMLELERİ BENDEN BEKLEMESİN'

Tokalaşmama haberini yalanlayan Kılıçdaroğlu, “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu gece saatlerinde; T24’ün “Bir Türkiye haberi: AKP'li Arınç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tokalaştı” haberini alıntılayarak sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık.

Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık. https://t.co/V4BVYbzEIi — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 16, 2022

ARINÇ'TAN 'KRAL ÇIPLAK' ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu, vakıftaki konuşmasında "Bu ülkede yaşayan herkesi ben dost olarak kabul ediyorum. Beraberiz, birlikteyiz. Türk Demokrasi Vakfı yeniden ayağa kalktı. Bu tür vakıflara siyaset kurumunun, akademinin, medyanın ihtiyacı var. Biz siyasetçiler bir konu üstesinde istesek de derinleşemeyiz" mesajını vermişti.

Arınç da, özetle toplantıya katılmayan gazeteciler üzerinden yaptığı eleştirilerde "Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" görüşünü dile getirmişti.