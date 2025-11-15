Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ziyaretlerini anlattı: Tahliye mi geliyor?

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi davasında hükümlü iş insanı Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti.

Arınç, Lider Haber TV’ye verdiği röportajda, görüşmeye ilişkin konuştu.

Arınç, her iki görüşmenin de bir saatten fazla sürdüğünü ve kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

"ÇOK GÜZEL İNSANLAR BUNLAR"

Arınç, Demirtaş’ı milletvekilliği döneminden tanıdığını söyledi, başbakan yardımcılığı döneminde HDP Eş Genel Başkanı olan Demirtaş ile bir-iki kez görüştüklerini aktardı.

Arınç, “Demirtaş 2016’dan bu yana 9 yıldır içeride. Kavala çok medeni bir insan, çok güzel insanlar bunlar. İkisiyle de bir saatten fazla görüştüm, sohbet ettik” dedi.

‘İKİSİNDE DE KİN, NEFRET YOK’

Arınç, "İkisinde de kimseye karşı kin, nefret yok. Asıl buna hayret ettim. Aynı şeye ben maruz kalsam, bir çıksam bana bunu yapanları falan. Normal insan bunu düşünür" diye konuştu.

CEZAEVİ GÖREVLİLERİNE ÖVGÜ

Arınç, Cezaevleri Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Ramazan Can’a teşekkür ederek özellikle cezaevindeki görevlilerin tüm tutuklu ve hükümlülere dostça davrandığını vurguladı.

Arınç, Kavala’nın görevlileri göstererek kendisine şunları söylediğini aktardı:

“Bütün bu arkadaşlarımızdan çok razıyız, onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

"HAK İHLALLERİ KARARLARINI CİDDİYE ALMAMIZ LAZIM"

Arınç, AİHM kararlarının ve Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarının ciddiye alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru üzerine verdiği hak ihlalleri kararlarını ciddiye almamız lazım ve uygulamamız lazım. Kimle ilgili olursa olsun. Ben bu adamı seviyorum, bunu sevmiyorum. Bu bana göre suçlu, bu bana göre masum. Yok böyle bir şey.”

HAKİMLERİN TARAFSIZLIĞI VURGUSU

Arınç, hakimlerin tarafsızlığını simgeleyen siyah cüppe ve gözlük örneğini vererek adaletin kişisel tercihlerden bağımsız olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Arınç, “Hakimler eskiden tamamen siyah cübbe giyerlerdi. Ben de avukatlığa başladığımda cübbemiz tamamen siyahtı. Bu bizim tarafsız olduğumuzu gösterir. Ben öyle ağır ceza reisleriyle çalıştım, tamamen siyah gözlük kullanırlardı, nereye baktığı belli olmasın diye” dedi.

Arınç, Demirtaş’ı biraz zayıflamış gördüğünü söyledi. Kavala ile ise ilk kez yüz yüze görüştüğünü belirterek Kavala’nın eşi Ayşe Buğra’nın Boğaziçi Üniversitesi’nde profesör olarak çalıştığını aktardı.

TAHLİYE BEKLENTİSİ VE KAHVE ÖZLEMİ

Arınç, tahliye öncesi izin alarak onları evlerinde ziyaret etmek ve kahve içmek istediğini söyledi:

“Ben gidinceye kadar, çünkü ben izni bir ay kadar önce almıştım, tahliye olurlar ve evlerinde onları ziyaret eder, bir kahvelerini içerim demiştim. Bu nasip olmadı ama sanıyorum ki önümüzdeki günlerde artık bu tahliyeler olacaktır.”

Arınç, Demirtaş’ın eşinin 4 gün cezaevinde tahliye beklediğini aktardı, “Hatta ‘eşim dört gündür burada tahliye bekliyordu’ dedi. ‘Artık sen git’ demiş Selahattin Bey. İnşallah bu gerçekleşirse ondan sonra bir araya geliriz” diye konuştu.