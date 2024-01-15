Bülent Arınç 'sessizliğini' bozdu: Ülkücülere çağrı yaptı
Bülent Arınç, 1980 darbesi sonrasında Manisa’da ülkücülerin avukatlığın yaptığını hatırlatarak, "Geçmişten örnek almaya davet ediyorum’’ diye konuştu.
Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ’ı ziyaret eden TBMM
eski Başkanı Bülent Arınç, ÜGD eski Başkanı Sinan Ateş’i kastederek, "Maalesef
ülkücülerin başındaki insan katlediliyor. Onunla ilgili bir soruşturma, açılmış
davayı bir sene sonra bile göremiyoruz. Gelinen nokta üzüntü verici” dedi.
'GEÇMİŞTEN DERS ALSINLAR'
Özdağ ise Arınç’ın 7 yıl süreyle avukatlığını yaptığını ve ücret de almadığını belirterek teşekkür etti.
Arınç da şunları söyledi:
"Manisa’da 24 yaşında MSP’nin il başkanıydım ve darbe
ile siyasi yasaklı oldum. O zaman Manisa’da başta Selçuk Özdağ olmak üzere
ülkücü arkadaşlarım vardı. Hepsi inancı, vatansever, milliyetçi insanlardı.
İçlerinde idama mahkum edilenler vardı. Bugün ülkücü geçinenlerini ve ülkücülerini geçmişten örnek almaya davet ediyorum. O zaman her gün 3-5 şehit verdiğimiz Manisa bunlardan bir tanesidir. Başlarını dik tutan, ülke ve ülküleri için kendilerini siper eden insanları savunmak bana nasip oldu. Bugün maalesef ülkücülerin başında olan insan resmen katlediliyor.
Onunla ilgili bir soruşturmayı, açılmış davayı bir sene sonra bile göremiyoruz. Gelinen nokta üzüntü vericidir. ‘Ülkücüyüm’ diyen 1980 öncesi ülkücülerin hayatlarını bir kez daha okusun, örnek alsın.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!
- 'Başka bir yalan bulursun sen'
- Destici 'özerklik' de istemiş
- Prof. Dr. Demirtaş’tan ‘2024’ tahmini
- Ek zam için kritik tarih geldi!
- Yeniden Refahlılardan AKP'li başkana tepki
- 'Pat diye patladınız...'
- AKP'den emeklilere ek zam açıklaması
- Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı!