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Bülent Arınç'tan AKP medyasına veryansın: 'Bizi ikinci parti konumuna düşürdüler'

Bülent Arınç'tan AKP medyasına veryansın: 'Bizi ikinci parti konumuna düşürdüler'

1.08.2025 10:13:00
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Haber Merkezi
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Bülent Arınç'tan AKP medyasına veryansın: 'Bizi ikinci parti konumuna düşürdüler'

AKP'li Bülent Arınç, AKP'nin ikinci parti konumuna gerilemesinden partisine yakın medyadaki kimi isimleri sorumlu tuttu. Arınç, "Onlar benim gözümde küfürlük, başka bir şey değil ve onların televizyonları doldurması bizi ikinci parti durumuna düşürdü" dedi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi AKP'li Bülent Arınç, partisine yakın medyada ismini vermediği çevreleri ağır sözlerle hedef aldı.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in Youtube kanalında konuk olan Arınç, "Partimize yakın medyadan gelen eleştiriler bir sinek ısırığı bile değil. Bunlar çok zavallı insanlar. Yani kendilerini AK Parti’ye yakın göstermeye çalışıyorlar olabilir ama AK Parti’ye en büyük zararı verenler bu medyadaki laf ebeliği yapan insanlardır. Onlar benim gözümde küfürlük, başka bir şey değil ve onların televizyonları doldurması bizi ikinci parti durumuna düşürdü" dedi. 

Medya içindeki bu kişiler yüzünden partinin halkla olan bağının zayıfladığını öne süren Arınç, "Onlar bizim partimizi yalnızca laf üretmekle meşgul oldular ve bizi ikinci parti durumuna düşürdüler" dedi.

YENİ AKİT'E: AHLAKTAN EDEPTEN YOKSUN GAZETE

Arınç, sağlık durumuna rağmen tahliye edilmeyen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la ilgili "Murat Çalık turp gibi" diyerek haber yapan  Yeni Akit gazetesi için de "Bir utanmaz gazete var. Ahlaktan, edepten yoksun bir gazete. Gözlerini hırs bürümüş. Manşet üstünde bir başlık atmış. Buradan söyleyeyim. Murat Çalık turp gibi falan değil. Murat Çalık'ı ben ziyaret ediyorum, ettim" ifadelerini kullandı. 

Arınç, Çalık’ı hastanede ziyaret etmesi nedeniyle bazı çevrelerden eleştiriler aldığını belirterek "Zannediyorlar ki ben sadece Murat Çalık'ı ziyarete gittim. Ben ekonomist değilim kardeşim, ben hukukçuyum. Benimle hukuk adına konuşun siz" diye konuştu. 

 

 

İlgili Konular: #Bülent Arınç #Yeni Akit #Mehmet Murat Çalık

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