Bülent Arınç'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: ‘Bana özür borcu var’

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Onlar TV’de yazarımız Barış Terkoğlu’na konuşan Arınç, Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin haksız olduğunu savunarak özür beklediğini söyledi.

Arınç, “Özgür Özel ile iki kez görüştük ve ikisinin de CHP’nin iç meseleleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. İlk görüşmemiz, Manisa’da vefat eden iki belediye başkanımız için taziye niteliğindeydi. İkincisi ise Manisa’da her Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediğim iftar ve mevlit programına kendisini davet etmemle ilgiliydi. Daha sonra Meclis'teki makam odama iade-i ziyarette bulundu; orada da yalnızca Manisa’yı ve Türkiye gündemini konuştuk” ifadelerini kullandı.

“CHP’NİN İÇ İŞLERİNE DAİR TEK KELİME KONUŞULMADI”

Ana muhalefet partisinin iç süreçlerine müdahil olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddeden Arınç, görüşmeler sırasında bu konuların hiç gündeme gelmediğini belirtti.

Arınç, “Yemin ediyorum, CHP’nin iç meselelerine dair tek bir kelime konuşulmadı. Ben bu konulara hiç girmedim, Özgür Bey de büyük bir siyasi nezaket göstererek konuyu asla açmadı. Hatta o görüşmede Özgür Bey’e, Kemal Bey hakkında son derece olumlu ve yapıcı şeyler söyledim. Siyasi tartışmaların hiçbir yerinde değilim” dedi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN BANA ÖZÜR BORCU VAR”

Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Arınç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Kemal Bey'in sözlerine de çok şaşırdım. Kendisiyle görüşürsem de söyleyeceğim. Sizin aracılığınızla söylemiş de olayım; hakkımda suizan ettiği için bana bir özür borcu olduğunu düşünüyorum.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, katıldığı Sözcü TV yayınında "Erdoğan'ı her dönem eleştirdim. Özgür Bey, müzakere edeceğiz dediği zaman tweet yayınladım. Müzakere edilmez, mücadele edilir dedim. Bir partinin genel başkanı, geçmişte Meclis Başkanlığı yapmış AK Partili birisiyle iki saat ne görüşür? Çıktıktan sonra da 'Partinin sorunlarını görüştük'. CHP Genel Başkanı, AK Parti'nin önemli bir aktörüyle partinin sorunlarını nasıl görüşüyor, gazetecisiniz niye sormuyorsunuz?” demişti.