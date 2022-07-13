Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi: İşte katıldığı parti
AKP kurucularından olan Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti’ye katıldı. Biber, "Adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalamazdım" açıklamasını yaptı.
AKP kurucularından olan ve daha sonra diğer AKP kurucuları ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arası açılan Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti’ye katıldığını ve siyasete atıldığını duyurdu.
Biber, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı "Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!" açıklamayla dikkat çekti.
Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!— Ezgi Akgun Biber (@ezgiiakgnn) July 12, 2022
ARINÇ, "KRAL ÇIPLAK DEMENİN VAKTİDİR" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı toplantıya katılan Bülent Arınç, AKP’li milletvekillerinin toplantıya katılım göstermemesini sert bir dille eleştirmişti.
Vekillerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı ortamda görülmekten korktuğunu söyleyen Arınç, “Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim diyorlar. Korkuyorlar. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz” diye konuştu.
"Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan" ifadelerini kullanan Arınç, dikkat çeken şu açıklamayı yapmıştı:
"Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, 'kral çıplak' demenin vaktidir"
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