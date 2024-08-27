Bülent Arınç'tan, Tuncay Özkan'a küfür eden AKP'li vekile tepki: 'Abdullah Nazırlı'nın torununa yakışmadı'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 14:35

Güncelleme: 27.08.2024 - 14:38

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı AKP'li Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “züppe” diyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ı ve buna küfürlü sözlerle tepki gösteren AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’yı sert sözlerle eleştirdi.

“Özkan’ın sözlerini kabul edilemez, ahlâk ve edep dışı buluyor; bu üslubu kınıyorum. Siyasetin böyle bir dile; milletin de bu üslupla inşa edilecek bir muhalefete ihtiyacı yoktur” diyen Arınç, “Siyasî üslup üzerine fikirlerim yalnızca kendi mahallemize taş atıldığında geçerli değildir” diyerek Nazırlı’ya çıkıştı.

Arınç, “İfadeleri ne bir AK Parti milletvekiline ne de Elazığ’ın alim bir insanı hafız Abdullah Nazırlı’nın torununa yakışmaktadır” dedi.

'BU ÜSLUPLA İNŞA EDİLECEK BİR MUHALEFETE İHTİYAÇ YOK'

Bülent Arınç, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Üslup her şeydir! Siyaset yapıyorsanız, kürsülerden kitlelere hitap ediyorsanız hasılı derdinizi, davanızı, kavganızı ve fikirlerinizi söz ile anlatıyorsanız sizi tanımlayan şey ağzınızdan çıkan sözleriniz olur. O sözlerle değerlendirilir, takdir ya da eleştiriyi o sözlerle alırsınız.

Siyasetin ahlâk çizgisinin hep belli bir seviyede kalmasına ve siyasetçinin birbirinin hukukuna sahip çıkmasına inanan biri olarak Tuncay Özkan’ın sözlerini kabul edilemez, ahlâk ve edep dışı buluyor; bu üslubu kınıyorum. Siyasetin böyle bir dile; milletin de bu üslupla inşa edilecek bir muhalefete ihtiyacı yoktur.

Milletimizin oyları ile seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf edilen sözlerin yargılanmasını yine milletimizin vicdanına bırakıyorum.

Siyasî üslup üzerine fikirlerim yalnızca kendi mahallemize taş atıldığında geçerli değildir. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın da kullandığı ifadeler ne bir AK Parti milletvekiline ne de Elazığ’ın alim bir insanı hafız Abdullah Nazırlı’nın torununa yakışmaktadır.”