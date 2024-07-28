Bülent Arınç Hakkari'de: Çiçeklerin açtığı, huzurun hakim olduğu günleri yaşıyoruz

Eski AKP Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek'in oğlu Yüksel Özbek ile İrem Özkurt'un Depin Tatil Köyü'ndeki düğününe katılan eden Arınç, genç çifte mutluluk diledi.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 20:25
Bülent Arınç Hakkari'de: Çiçeklerin açtığı, huzurun hakim olduğu günleri yaşıyoruz
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Arınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'nin zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Kentin artık terörden kurtulduğunu belirten Arınç, şunları kaydetti:

"Hakkari, yapılan başarılı operasyonlar sayesinde güvenli ve huzurlu bir şehir haline geldi. Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik de böyle. Çiçeklerin açtığı, huzurun hakim olduğu günleri yaşıyoruz. Hükümetimiz, devletimiz ve belediyelerimiz de ellerinden gelen gayreti gösteriyor."

Düğüne vali yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve AKP İl Başkanı Zeydin Kaya da katıldı.


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