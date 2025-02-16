Bulut: Karanlık bir dönemden geçiyoruz

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya gelen ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bulut, Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler ve demokrasiye yönelik tehditler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

CHP’li Bulut, “Bu (dün) sabaha kayyumla uyandık, 1 aydır neyle uyanacağımızı merak eder olduk. Bende refleks oldu sabah 7’de mesajlara bakıyorum bugün ne oldu diye. Türkiye açısından karanlık bir dönemdeyiz. Bugün yaşananlar darbe dönemini aratmıyor” dedi.