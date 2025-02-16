Bulut: Karanlık bir dönemden geçiyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Burhanettin Bulut, “Türkiye özellikle üç başlıkta karanlık bir dönemden geçiyor; bunlar, demokrasi, yargı bağımsızlığı ve toplumsal huzursuzluk” diye konuştu.
İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya gelen ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bulut, Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler ve demokrasiye yönelik tehditler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
CHP’li Bulut, “Bu (dün) sabaha kayyumla uyandık, 1 aydır neyle uyanacağımızı merak eder olduk. Bende refleks oldu sabah 7’de mesajlara bakıyorum bugün ne oldu diye. Türkiye açısından karanlık bir dönemdeyiz. Bugün yaşananlar darbe dönemini aratmıyor” dedi.
Etiketler: #kayyum #Burhanettin Bulut
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'anket' açıklaması
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- Alıkoyup darbettiler, sosyal medyada paylaştılar
- 'Etek giydirme' kavgası ölümle bitti!
- Demirören Holding YK Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı
- 'AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur'
- 'Kahtalı Mıçe'den acı haber!
- Merve Taşkın'a ev hapsi verildi
- İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısı!
- İYİ Partili Türkeş'in 'Kürtçe' açıklamasına suç duyurusu