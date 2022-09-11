BUPAR'dan belediye yönetimleri AKP'den CHP'ye geçen bölgelerde anket: Cumhur İttifakı eridi

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

BUPAR Araştırma Şirketi 2019 yılı mart ayındaki yerel seçimlerde AKP’nin kaybettiği ve CHP’nin kazandığı İstanbul, Ankara ile İzmit belediyelerinde bir anket gerçekleştirdi.

Ankette, katılımcılara ilk olarak “Belediyenizin AKP yönetiminden CHP yönetimine geçmesinden memnun musunuz” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 67.1’i “Evet” yanıtını verirken, yalnızca yüzde 27.6’sı “Hayır” yanıtını verdi. Yüzde 5.3 ise fikir belirtmedi.

“Belediye yönetimi AKP’den CHP’ye geçince hizmetler nasıl oldu” sorusuna, yüzde 68.7 “Hizmetler arttı”, yüzde 21.1 “Değişen bir şey olmadı”, yüzde 9.3 “Hizmetler azaldı” yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 0.8 fikir belirtmedi.

YOLSUZLUĞA İNANIYORLAR

“CHP’den seçilen başkanınız, AKP’li eski belediye başkanının kendilerine yakın olan vakıf ve derneklere haksız kaynak aktardığını söylüyor. Siz bu söylemlere inanıyor musunuz” sorusuna gelen yanıtlar ise şu şekilde oldu:

Yüzde 69.1 “Evet”

Yüzde 19.1 “Hayır”

Yüzde 11.8 “Fikrim yok”

“AKP’li eski belediye başkanınız kentin/halkın menfaati için mi yoksa AK partinin menfaati için mi çalışıyordu” sorusuna gelen yanıtlara göre, katılımcıların yüzde 66.7’si “AKP’nin menfaatleri için” derken, yüzde 29.7’si “Kentin menfaatleri için” dedi. Katılımcıların yüzde 3.7’si de fikir belirtmedi.

“CHP’li belediye başkanınız kentin/halkın menfaati için mi yoksa CHP’nin menfaati için mi çalışıyor” sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 63.4’ü “Kentin/halkın menfaati” derken, yalnızca yüzde 25.6’sı “CHP’nin menfaati” dedi. Yüzde 11 de fikir belirtmedi.

Katılımcılara yöneltilen “Bugün seçim olsa mevcut belediye başkanınız 2019’a göre daha fazla mı oy alır, aynı oyu mu alır, yoksa daha az mı oy alır” sorusuna, yüzde 61.1 “Daha fazla oy alır”, yüzde 16.1 “Aynı oyu alır”, yüzde 17.1 “Daha az oy alır” derken, yüzde 5.7 de fikir belirtmediğini kaydetti.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 76

“Bugün milletvekilliği seçimi yapılacak olsa TBMM’de çoğunluğu hangi ittifak kazanır” sorusuna yurttaşların yanıtı şöyle oldu:

Yüzde 76.7 Millet İttifakı

Yüzde 20.2 Cumhur İttifakı

Yüzde 3.1 Fikrim yok

“Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifak kazanır” sorusuna da, yüzde 66.7 Millet İttifakı, yüde 27.6 Cumhur İttifakı, yüzde 5.7 de fikrim yok dedi.

KILIÇDAROĞLU ÖNDE

“Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna dikkat çeken yanıtlar geldi. Buna göre, yüzde 50.5 Kemal Kılıçdaroğlu derken, yüzde 35.8 Recep Tayyip Erdoğan dedi. Katılımcıların yüzde 13.7’si de kararsız olduğunu belirtti.

“Bugün ittifaklar olmadan milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna da gelen yanıtlar şu şekilde oldu:

AKP yüzde 29

CHP yüzde 31.5

İYİ Parti yüzde 12

HDP yüzde 10

DEVA yüzde 2

Gelecek yüzde 1

MHP yüzde 6

Saadet yüzde 1.5

Memleket yüzde 1

Zafer Partisi yüzde 1

Diğer yüzde 3

Kararsızlar yüzde 2

‘DEĞİŞİMİN İŞARET FİŞEĞİ’

Anket sonuçlarını değerlendiren BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, şunları kaydetti: “Bu durum son yerel seçimde CHP adaylarına oy vermeyenlerin bile yarısının değişimden memnun olduğunu göstermektedir. Yereldeki başarılar genel iktidarı getirdiği gibi, başarısızlıklar da iktidar götüren unsurlardan birisidir. Bu yerel seçim sonuçları genel iktidar değişiminin işaret fişeği olarak görülebilir.”

