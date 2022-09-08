26 ilde yapılan anketten Cumhur'a kötü haber: AKP'ye oy veren seçmen de...
"26 ilden 1.800 kişi bu ankette oy kullanmış. Üstelik bilgisayar destekli telefon görüşmesi metoduyla endişenin de epey önüne geçilmiş" diyen Coşkun, "26 ilin içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir de var; Bursa, Antalya, Diyarbakır, Adana, Konya ve Trabzon da..." ifadeleriyle büyükşehirlerin de araştırmaya dahil olduğunu aktardı.
EKONOMİ VE MÜLTECİLER KONUSU
Ülkenin ekonomisini çok iyi ve iyi bulanların oranının yüzde 12.9 olduğunu aktaran Coşkun, "2018'de AK Parti'ye oy vermiş seçmenin yüzde 50'si "ekonomi kötü" diyor" verisini paylaşarak AKP'deki kopuşu da gözler önüne serdi. Mülteci konusunda ise AKP seçmeninin yüzde 47.7'sinin mültecileri tehdit olarak gördüğünü aktardı.
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