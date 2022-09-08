26 ilde yapılan anketten Cumhur'a kötü haber: AKP'ye oy veren seçmen de...

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 11:41
<p>Halk TV yazarı Can Coşkun, Bulgu Araştırma tarafından 15-31 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını köşesine taşıdı. </p>

Halk TV yazarı Can Coşkun, Bulgu Araştırma tarafından 15-31 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını köşesine taşıdı. 

<p>"26 ilden 1.800 kişi bu ankette oy kullanmış. Üstelik bilgisayar destekli telefon görüşmesi metoduyla endişenin de epey önüne geçilmiş" diyen Coşkun, "26 ilin içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir de var; Bursa, Antalya, Diyarbakır, Adana, Konya ve Trabzon da..." ifadeleriyle büyükşehirlerin de araştırmaya dahil olduğunu aktardı.</p>

"26 ilden 1.800 kişi bu ankette oy kullanmış. Üstelik bilgisayar destekli telefon görüşmesi metoduyla endişenin de epey önüne geçilmiş" diyen Coşkun, "26 ilin içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir de var; Bursa, Antalya, Diyarbakır, Adana, Konya ve Trabzon da..." ifadeleriyle büyükşehirlerin de araştırmaya dahil olduğunu aktardı.

<p><strong>ANKETE KATILANLARIN EN ÖNEMLİ SORUNU</strong></p> <p>"Ankete katılanlara en önemli sorun/mutsuz eden konu sorulmuş" ifadelerini kullanan Coşkun, soruya verilen yanıtları ve oranlarını şu şekilde paylaştı:</p>

ANKETE KATILANLARIN EN ÖNEMLİ SORUNU

"Ankete katılanlara en önemli sorun/mutsuz eden konu sorulmuş" ifadelerini kullanan Coşkun, soruya verilen yanıtları ve oranlarını şu şekilde paylaştı:

<p>"Yüzde 60'lık katılımcı enflasyon seçeneğinde birleşmiş.</p> <p>Geçim sıkıntısı diyen yüzde 21.6 ile toplamda 81.6'lık bir ekonomi bloku görünüyor.</p> <p>Mülteciler yüzde 6.5 ve adalet ise yüzde 6 oranında.</p>

"Yüzde 60'lık katılımcı enflasyon seçeneğinde birleşmiş.

Geçim sıkıntısı diyen yüzde 21.6 ile toplamda 81.6'lık bir ekonomi bloku görünüyor.

Mülteciler yüzde 6.5 ve adalet ise yüzde 6 oranında.

<p>İnsanları mutlu eden konular sorulduğunda yüzde 70 oranında "Mutsuzum, mutlu edecek konu yok" seçeneği öne çıkmış. Toplumun ruh haline ilişkin önemli verilerden biri."</p>

İnsanları mutlu eden konular sorulduğunda yüzde 70 oranında "Mutsuzum, mutlu edecek konu yok" seçeneği öne çıkmış. Toplumun ruh haline ilişkin önemli verilerden biri."

<p>"Türkiye'de çocuklar ve gençler geleceğe umutlu bakabiliyor mu?" sorusunun sorulduğunu da aktaran Coşkun, "2018'de AK Parti'ye oy vermiş seçmenin de yüzde 68.4'ü gençlerin geleceğe güvenle bakamadıklarını söylüyor" verisini de paylaştı.</p>

"Türkiye'de çocuklar ve gençler geleceğe umutlu bakabiliyor mu?" sorusunun sorulduğunu da aktaran Coşkun, "2018'de AK Parti'ye oy vermiş seçmenin de yüzde 68.4'ü gençlerin geleceğe güvenle bakamadıklarını söylüyor" verisini de paylaştı.

<p><strong>EKONOMİ VE MÜLTECİLER KONUSU</strong></p> <p>Ülkenin ekonomisini çok iyi ve iyi bulanların oranının yüzde 12.9 olduğunu aktaran Coşkun, "2018'de AK Parti'ye oy vermiş seçmenin yüzde 50'si "ekonomi kötü" diyor" verisini paylaşarak AKP'deki kopuşu da gözler önüne serdi. Mülteci konusunda ise AKP seçmeninin yüzde 47.7'sinin mültecileri tehdit olarak gördüğünü aktardı.</p>

EKONOMİ VE MÜLTECİLER KONUSU

Ülkenin ekonomisini çok iyi ve iyi bulanların oranının yüzde 12.9 olduğunu aktaran Coşkun, "2018'de AK Parti'ye oy vermiş seçmenin yüzde 50'si "ekonomi kötü" diyor" verisini paylaşarak AKP'deki kopuşu da gözler önüne serdi. Mülteci konusunda ise AKP seçmeninin yüzde 47.7'sinin mültecileri tehdit olarak gördüğünü aktardı.

<p><strong>BU PAZAR SEÇİM OLSA...</strong></p> <p>Coşkun, ankette yer alan verileri şöyle paylaştı:</p> <p>"Kararsızlar dağıtılmış haliyle...</p> <p>AK Parti yüzde 31.6</p> <p>CHP yüzde 30</p> <p>İYİ Parti yüzde 13.1</p> <p>HDP yüzde 10.3</p> <p>MHP yüzde 6.1</p>

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

Coşkun, ankette yer alan verileri şöyle paylaştı:

"Kararsızlar dağıtılmış haliyle...

AK Parti yüzde 31.6

CHP yüzde 30

İYİ Parti yüzde 13.1

HDP yüzde 10.3

MHP yüzde 6.1

<p>Millet Masası'nı Millet İttifakı olarak kodlarsanız Saadet, DEVA ve Gelecek partileri ile toplamda yüzde 46.5 oran var.</p> <p>Cumhur İttifakı ise yüzde 37.7 oranında.</p>

Millet Masası'nı Millet İttifakı olarak kodlarsanız Saadet, DEVA ve Gelecek partileri ile toplamda yüzde 46.5 oran var.

Cumhur İttifakı ise yüzde 37.7 oranında.

<p>Coşkun yazısında, YSK'ye ve seçim güvenliğine ilişkin sorularda da "Güvensizliğin" ortada olduğunu aktararak şunu kaydetti:</p> <p>'YSK'ye 2023'te güveniyor musunuz?' sorusuna yüzde 54 "Hayır" diyor."</p>

Coşkun yazısında, YSK'ye ve seçim güvenliğine ilişkin sorularda da "Güvensizliğin" ortada olduğunu aktararak şunu kaydetti:

'YSK'ye 2023'te güveniyor musunuz?' sorusuna yüzde 54 "Hayır" diyor."

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