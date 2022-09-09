AA Finans anketi yayımladı: Cari işlemlerde 3 milyar dolardan fazla açık bekleniyor

09 Eylül 2022 Cuma, 14:24

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Eylül Pazartesi günü açıklanacak Temmuz 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 2 milyar 200 milyon dolar ile 5 milyar 780 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 48,6 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 39 milyar dolar ile 58 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, haziranda 3 milyar 458 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolar olmuştu.