Burcu Köksal resmen AKP'ye katıldı: Erdoğan 'ırkçı faşist' dediği Köksal'ın transferini bu sözlerle duyurdu

Bir süredir AKP'ye katılacağı iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bugün resmen iktidar partisine geçti.

CHP adayı olarak katıldığı seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile birlikte AKP'ye katıldı.

AKP ROZETİNİ RESMEN TAKTI

Köksal'ın AKP'ye katılımı "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda gerçekleşti. Köksal, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkıştı.

ERDOĞAN CHP'Yİ HEDEF ALDI, 'TRANSFERLERİ' BU SÖZLERLE DUYURDU

Erdoğan, Köksal'a rozet takmasından önce, CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef alan açıklamalar yaptı.

"HERKESE KAPIMIZI SONUNA KADAR AÇTIK"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Patlak veren kokuşmuşluk karşısında böyle bir hareketin mensubu olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu yolda 25. yılımızda aynı kararlılıkla yürüyoruz. Milletin çizdiği yoldan ayrılmadan bugünlere geldik.

Hizmetle, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Biz işimize bakacağız, önümüze bakacağız. Gelecek 25 yıl sonra nasıl bir Türkiye görmek istediğimizin yol haritasını şimdiden belirlemeye odaklanacağız. Biz AK Parti olarak hepimizin amacı ülkeye hizmet etmek olan bir siyasi hareketiz. Partimizi kurarken gerilim siyasetine son vereceğimizi, Türkiye'de siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceğimizi vurgulamıştık. 25 yılda AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik. Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimiz konusunda bunu benimseyen herkese kapımızı sonuna kadar açtık."

"YENİ ARKADAŞLARIMIZIN ROZETLERİNİ TAKACAĞIZ"

"Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum. AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz."

"BİZ YENİ ARKADAŞLARIMIZLA AFYON'UN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Hata yapmak tabi ki insana mahsustur fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın karı değildir. CHP yönetimi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeli ve bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, centilmenliği gözetmeye davet ediyorum. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, Afyon'un daha da gelişmesi için çalışacağız.

Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin’deki, Brüksel’deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden, Türkiye sevdalısı yüreklere 'zirzop' diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir."

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a AKP rozeti takıldı.

BURCU KÖKSAL'DAN İLK AÇIKLAMA

AKP rozetini takmasının ardından kürsüde kısa bir konuşma yapan Burcu Köksal, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet edeceğim" dedi.

Köksal "Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisarımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ, CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Önceki gün CHP'den istifa eden Köksal, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, yaptığı açıklamada, "İktidar, şimdi duyduk ki bizim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısmı yarın rozet takmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"AK PARTİ’YE KATILIYORUM, ÇOK HUZURLUYUM, İÇİM ÇOK RAHAT"

Köksal, tv100 kanalına yaptığı açıklamada bugünü kastederek AKP'ye katılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert açıklamalarda bulunan Köksal, kurultay sürecinden bu yana kendisine yönelik tavrın değiştiğini öne sürdü. Köksal, "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" dedi.

Kendisinin tehdit edildiği iddialarına yanıt veren Köksal, "Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti’ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. ‘Seni affetmem için bana yalvaracaksın’ dedi" şeklinde konuştu.

EŞİYLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Açıklamasında eşine ilişkin tartışmalara da değinen Köksal, eşinin hayvancılıkla geçimini sağladığını belirtti. Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" dedi.

"BEN ARTIK HIRSIZLIĞI, YOLSUZLUĞU SAVUNAMAM"

CHP içinde sistematik olarak hedef alındığını savunan Köksal, seçim sürecinde yeterli destek görmediğini iddia etti. Köksal, "31 Mart seçimlerinde 1 kez mazot desteği geldi sadece. Ekrem İmamoğlu ile ters düşünce bir daha mazot kartı yollamadılar ve sistematik olarak trollerin saldırısına uğradım. Bu CHP bizim CHP’miz değil. Ben artık hırsızlığı, yolsuzluğu savunamam. Eskiden olsa suç işleyen partiden atılırdı, şimdi her şey meşrulaştırılıyor" ifadelerini kullandı.

"BENİ ADAY YAPMALARININ SEBEBİ BENDEN KURTULMAK İSTEMELERİYDİ"

Belediye başkan adayı yapılmasının arkasında da parti içi hesapların bulunduğunu öne süren Köksal, "Beni belediye başkan adayı yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi. Grup başkanvekiliydim o dönem. Beni başkanvekilliği koltuğundan ayırmak istiyorlardı. Nasılsa kazanamaz diyerek bu yola girdiler" diye konuştu.

İKTİDARA YAKIN İSİMLER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Köksal'ın AKP'ye geçeceği geçen çarşamba günü yandaş gazeteci Sinan Burhan tarafından dile getirilmişti.

Uzun süre konu hakkında açıklama yapmayan ve CHP'li yetkililerin telefonuna çıkmayan Köksal'ın Barış Yarkadaş'a konuşup iddiaları doğruladığı öne sürülmüştü.

Köksal'ın, "Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır" dediği iddia edilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL "BEN ULAŞAMADIM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geçen gün canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, "Burcu Köksal" iddialarına yanıt vermişti.

“Kendisinden böyle bir şey duymadık. Ben aradım kendisini, ben aradığımda kapalıydı herhalde telefon. Ama arkadaşlar ‘Arıyoruz, açmıyor’ dediler" demişti.

Özel, şöyle konuşmuştu:

"Birtakım söylentiler duyulmuş. Daha doğrusu önce Burcu Hanım, Ankara’ya gelmiş. Burada belediye başkanlarımızla temas ediyor... Ertesi gün Sinop Belediye Başkanımızı ziyaret edecek ve ardından herhalde Sinop’ta bir nikaha katılacak. Böyle normal bir programı var. O programı sırasında öyle haberler çıktı. İşte ‘Şu anda sarayda, görüşüyor. Anlaştı, konuştu.’ Öyle haberler çıkınca arkadaşlar aramışlar, telefon açılmamış. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün filan çok uzun zamanlar. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar."

BURCU KÖKSAL'IN 6 AY ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE: "ANADAN DOĞMA CHP'LİYİM"

AKP'ye katılacağı kesinleşen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 6 ay önce yaptığı açıklamalar tekrardan gündeme geldi.

Köksal için o dönem de AKP'ye katılacağı iddiaları atılmış, ancak kendisi bu iddiaları yalanlamıştı.

O günlerde iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT'deki bir programa katılan Köksal şunları ifade etmişti:

"Bu iddia troller tarafından dile getiriliyordu. Zafer Partisi’ne, İyi Parti’ye, AKP’ye geçecek diyorlardı. Beni CHP’ye kabullenmek istemiyor herhalde belli bir kesim. Anadan doğma CHP’liyim. Kapıdan kovdular bacadan girdim. Ben partinin demirbaşlarından biriyim. 31 Mart seçimleri öncesi ya kendine başka bir iş bul ya da başka bir parti bul denildiğinde bile ben partimi bırakmadım. Yine parti içerisinde mücadeleme devam ediyorum. Herhangi bir yere gitmiyorum. CHP’de mücadeleme devam edeceğim. Partimde çalışmaya ve mücadeleme devam edeceğim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış derim."

ERDOĞAN, KÖKSAL'A "IRKÇI, FAŞİST" DEMİŞTİ

Burcu Köksal’ın AKP’ye geçişi sonrası, Erdoğan’ın geçmişteki açıklamaları da yeniden gündeme geldi.

Erdoğan o dönem Köksal'ın DEM Parti çıkışına 'Irkçı, faşist' ifadeleriyle cevap vermişti: