Burcu Köksal'dan 'Esenyurt' açıklaması: Nerede ne zaman olacağımı ben bilirim
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmamasına ilişkin "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. 'Gel' deyince gelen 'git' deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım" dedi.
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında açıklama yaptı.
Köksal, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki mitinge çağırmalarına rağmen gelmeyen CHP'li belediye başkanları hakkında "Belediye Başkanlarına bir gün sonra şurada olun dediğinde her zaman imkanları olmuyor. Önemli mazeretlere, ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Belediye Başkanlarımızın yüzde 60’ı katılamadı belki. Gelemeyenler daha çok. Bu, çağrıya uymamaktan değil yaptıkları kamu görevini aksatmamak sorumluluğundan" açıklaması yapmıştı.
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