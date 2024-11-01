Tanju Özcan, Esenyurt mitingine neden katılmadığını açıkladı: 'Kefil olmadığım kimse için tweet atmam'

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:19

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:20

Esenyurt Belediye Başkanı Özer tutuklandı, yerine kayyım atandı, CHP seferber oldu; CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tepkisizliği gündem oldu.

Sabaha karşı evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan CHP'li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gece yarısı "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

TANJU ÖZCAN SESSİZ KALDI

CHP'nin yanı sıra bütün muhalefet partileri yaşananlara tepki gösterdi, "sessizliği" eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önce sosyal medya hesabından açıklama yaptı ardından da CHP Ankara İl Örgütü'nün eylemine katıldı.

"Sessizliği" nedeniyle eleştirilerin hedefi olan diğer CHP'li isimlerden olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu tavrını sürdürdü.

"KEFİL OLMADIĞIM KİMSE İÇİN TWEET ATMAM"

İstanbul'daki mitinge de katılmayan Özcan akşam saatlerinde TV100'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sebepleri var tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam. Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum. Gördükten sonra da değerlendireceğim. Ahmet Özer seçilmiş biri ama ben hayatımda hiç görmedim. Ama masumiyet karinesine de inanmak istiyorum."