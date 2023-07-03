Burhanettin Bulut’tan 'yerel seçim' mesajlı 'değişim' çıkışı: Yeni kadrolarla sonuç alınabilir

Yayınlanma: 03.07.2023 - 20:32

Güncelleme: 03.07.2023 - 20:32

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP içerisinde başlayan "değişim" tartışması sürerken, daha önce "CHP’de değişimin önünde kim durursa değişimin altında kalacaktır" sözleriyle gündeme gelen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan yeni açıklamalar geldi.

T24'te yer alan habere göre, CHP’deki değişim tartışmalarının sadece parti içinde bir değişim gibi görülmesinin eksiklik olacağını savunan Bulut, şunları söyledi:

"CHP’deki değişim tartışmalarının sadece parti içinde bir değişim gibi görürsek eksik yapmış oluruz. Asıl tartışılması gereken, beklentilerin çok yüksek olduğu bir seçim sonrası toplumda umutların yıkılmış olması ve heyecanın kaybedilmiş olması. Yeniden bir heyecan yaratmak gerekiyor. Yüzde 48’e geldiysek bunun 50+1’e nasıl döndürülebilir olacağı tartışmaları da bu değişimin içerisindedir. Çünkü CHP’ye oy veren kesim, CHP’nin aldığı oy yüzde 25 olsa da toplumun en az yüzde 50’sinin CHP’de beklentileri çok yüksek. Bunlara cevap veren bir politikanın, bir yol haritasının belirlenmesi gerekiyor. Bunun için kurultaylar bir fırsat. Elbette kurultaylarda bunlar tartışılacak, konuşulacak.

'GÖRÜŞLER İHANET GİBİ GÖRÜNMEMELİ'

Ancak sadece kurultayda tartışalım demekle bu işi çözmek de mümkün değil. Çünkü insanlar sonuçta fikirlerini söyler ve bu kurultayda vücut bulur. Ve sonuçta bu kadrolar, kurultaylarda yeni anlayışa, yeni zihniyete uygun hale gelmiş olur. Eğer siz daha baştan partide yapılan bu görüşleri, ifadeleri partiye bir ihanet olarak görürseniz ya da çeşitli kulplar bulmaya kalkarsanız, bu sefer kurultaylarda gerçek özgürlükçü fikirlerin tartışılmasını da engellemiş olursunuz. Bu da gelecek seçimlerde toplumun umutlarını, heyecanını azaltmış olur.

'YENİ KADROLAR, YENİ SOSYAL DEMOKRAT AÇILIMLARA İHTİYAÇ VAR'

CHP’de genel merkez de dahil, mutlak suretle yeni bir kadroya ihtiyaç olduğu açık. Mevcut durumda, mevcut kadrolarla, aynı yöntemlerle defalarca seçime girseniz de farklı bir sonuç alamayacağınızı gösteriyor. Artık değişim söyleminin içi doldurulmalıdır. Öncelikle parti içi demokrasiyi ve katılımı güçlendirerek parti içi mekanizmalar etkin hale getirilmelidir. Milletvekilliği, Meclis üyeliği, belediye başkanlığı ve hatta örgütü yöneticiliğinde üç dönem kuralına geçilmelidir. Bunun için de yeni kadrolar yeni sosyal demokrat açılımlara ihtiyaç vardır.

'YEREL SEÇİMLERDE BAŞARI İÇİN YENİ KADRO' VURGUSU

Bir de yerel seçimlere ilişkin avantajlı olduğumuz taraf büyükşehir belediyelerimizin mevcutta beş yıldır verdikleri hizmetler. Bu bir anlamda toplum nazarında karne olacaktır. Ancak şunu da unutmayalım. Özellikle son seçimlerde toplumdaki kutuplaşma iyice derinleşti. O yüzden genel politikalardan mutlaka etkilenecektir. O yüzden de yeni heyecanların toplumda umut olması, yerel seçime de katkı olacağı kanaatindeyim. O nedenle de kurultay sürecinin yerel seçimlere kadar bitirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Yerel seçimlere yeni kadrolarla girilmesi halinde toplumda umut da artacaktır."