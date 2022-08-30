Burhaniye Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi: Personele yüzde 140 zam yapıldı, çalışma saatleri düşürüldü

30 Ağustos 2022 Salı, 17:57

Burhaniye Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye personeliyle bir araya geldi. Salonda işçilerin ayakta alkışladığı Başkan Deveciler, şunları söyledi:

“Maaş ve sosyal haklarınızda iyileştirmeler yaptık. Verdiğimiz maaş zamların haricinde daha çok artırım yapmak istedik fakat imkanlar bu rakamlara kadar müsaade etti. Koltuklar geçicidir. Memlekete elimizden geldiği kadar hizmet ediyoruz. Biz hizmetlerimizle anılmak istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu zamana kadar hiçbir işçimizin iş akdini fesih etmedik. İnsanlara ekmek vermek çok zor, ekmeği almak çok kolay. Bize 4 bin tane iş başvurusu var. Daha fazla istihdam yaratmak için BUR-BEL şirketimizi kurduk. 150 gencimiz burada ekmeğini kazanıyor.”

ASIL GİZLİ ZAM 40 SAAT MESAİDE

Sözleşme sonrasında yapılan zamların sayısal verilerine de yer veren Başkan Deveciler, “Personel AŞ Aralık 2021 alınan maaş 3460 TL idi. yaptığımız sözleşme bugün itibariyle 7400 TL’ye çıkardık. Yani aralık başından bu yana yüzde 115 zam verdik. Personel AŞ’de çalışan arkadaşların kadrolularla arasındaki en büyük fark olan 45 saat mesaiyi de 40 saate düşürdük. Asıl gizli zam burada. Zam demek sadece yüzde 115 değil. Mesai saatleriyle yüzde 140 oranında zam alacaksınız. Kadrolular ise 6146 TL ikramiye ile birlikte 7 bin 400 TL maaş alıyormuş. Şimdi yaptığımız zamla ve ikramiye il beraber 11 bin 650 TL alacak. En yüksek oran ise 15 bin 650 liraya çıkıyor. Balıkesir de bizim üzerimizde bir zam veren başka belediye varsa alnından öperim” dedi.

“MAAŞLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Başkan Deveciler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz kaynakları akılcı kullanıp israfa bıraktırmıyoruz. Çalmaya da asla müsaade etmiyoruz. Yılbaşına kadar bu zamları alacaksınız yılbaşından sonra enflasyona göre tekrar iyileştirme yapacağız. Sizlerin maaşlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu alacağınız ücretler hepinize ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi.

Son olarak işçilerden bir isteği olduğunu söyleyen Deveciler, "İşinize ekmeğinize sahip çıkın. 3,5 yıldır beraberiz. Tüm Belediye meclis üyelerimizin başka yardımcılarımız ve sizlerle güzel hizmetlere imza attık. Hepinize mutlu günler diliyorum. Biz Burhaniye Belediyesi olarak çok büyük bir aileyiz” dedi.