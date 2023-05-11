Büro-İş Sendikası, HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay'a başvurdu

Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 03:00

Sendikanın sunduğu dilekçede, HÜDA PAR’ın anayasanın 1, 2, 3, 6, 11, 41, 42, 68, 69, 174, 176. maddeleri ile Siyasi Partiler Yasası’na aykırı eylemlerde bulunduğu belirtilerek temelli kapatılması istendi.

Dilekçede Hizbullah’ın tarihine ve kanlı eylemlerine atıf yapıldı, dönemin Diyarbakır Emniyet Genel Müdürü Gaffan Okkan ile Konca Kuriş cinayetlerine de dikkat çekildi. Partinin bir çok yöneticisinin Hizbullah’tan yargılanıp hüküm giydiği aktarılan ve bu isimlere yer verilen dilekçede; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil”, “Türk Bayrağı bana problemli geliyor” açıklamaları anımsatıldı.

Parti programında zorunlu karma eğitimden vazgeçilmesi, Kürtçenin ikinci resmi dil olması, “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün silinmesi çağrısı yapıldığı da belirtilirken “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve toplumun huzur, güven ve birlikteliği için davalı partinin temelli kapatılması hukuksal bir zorunluluktur?” ifadeleri kullanıldı.