Büro-İş Sendikası, HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay'a başvurdu

Büro-İş Sendikası, HÜDA PAR’a kapatılma davası açılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00
Büro-İş Sendikası, HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay'a başvurdu
Abone Ol google-news

Sendikanın sunduğu dilekçede, HÜDA PAR’ın anayasanın 1, 2, 3, 6, 11, 41, 42, 68, 69, 174, 176. maddeleri ile Siyasi Partiler Yasası’na aykırı eylemlerde bulunduğu belirtilerek temelli kapatılması istendi. 

Dilekçede Hizbullah’ın tarihine ve kanlı eylemlerine atıf yapıldı, dönemin Diyarbakır Emniyet Genel Müdürü Gaffan Okkan ile Konca Kuriş cinayetlerine de dikkat çekildi. Partinin bir çok yöneticisinin Hizbullah’tan yargılanıp hüküm giydiği aktarılan ve bu isimlere yer verilen dilekçede; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil”, “Türk Bayrağı bana problemli geliyor” açıklamaları anımsatıldı.

Parti programında zorunlu karma eğitimden vazgeçilmesi, Kürtçenin ikinci resmi dil olması, “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün silinmesi çağrısı yapıldığı da belirtilirken “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve toplumun huzur, güven ve birlikteliği için davalı partinin temelli kapatılması hukuksal bir zorunluluktur?” ifadeleri kullanıldı.


HÜDA PAR hizbullah Büro-İş Sendikası

İlgili Haberler

Binali Yıldırım’dan HÜDA PAR açıklaması: ‘Hizbullah’la alakamız yok dediler, söylenene itibar ederiz’

Binali Yıldırım’dan HÜDA PAR açıklaması: ‘Hizbullah’la alakamız yok dediler, söylenene itibar ederiz’
CHP’li Özgür Özel: 'AKP’nin kolunda MHP koynunda HÜDA PAR var'

CHP’li Özgür Özel: 'AKP’nin kolunda MHP koynunda HÜDA PAR var'
'HÜDA PAR ittifakımız içinde değil' diyen Binali Yıldırım'a Mehmet Akif Ersoy'dan yanıt: 'Evet, sizin içinizde...'

'HÜDA PAR ittifakımız içinde değil' diyen Binali Yıldırım'a Mehmet Akif Ersoy'dan yanıt: 'Evet, sizin içinizde...'

En Çok Okunan Haberler