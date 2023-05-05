'HÜDA PAR ittifakımız içinde değil' diyen Binali Yıldırım'a Mehmet Akif Ersoy'dan yanıt: 'Evet, sizin içinizde...'

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyen HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na dahil olmadığını söyledi. Sunucu Mehmet Akif Ersoy, Yıldırım’a “Evet sizin içinizde” diye karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:43
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Eski Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Habertürk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'HÜDA PAR' DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "HÜDA PAR ittifakınızda" sözlerine "HÜDA PAR bizim ittifakın içinde değil" diyerek yanıt veren Yıldırım, "Evet. Sizin içinizde" cevabını aldı.

Yıldırım'ın 'He, doğru' demesi ise dikkat çekti. 

Öte yandan, Yıldırım’ın AKP iktidarında işten çıkarma olmadığını söylemesi üzerine Mehmet Akif Ersoy, çıkarılması gereken kişilerin de çıkarılmadığını söyledi. Ersoy’un Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı sorması üzerine Binali Yıldırım, Kınık’ı canlı yayında istifaya çağırdı.


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