Bursa Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:05

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:05

Bursa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS BURSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Bursa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.6'sı açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA BURSA'DA NE KADAR OY ALDI?

Bursa'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.4 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA BURSA'DA NE KADAR OY ALDI?

Bursa'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.6 oy aldı.

14 MAYIS BURSA SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BURSA'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da yüzde 51.53 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BURSA'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da yüzde 40.57 oy aldı.

SİNAN OĞAN BURSA'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Bursa'da yüzde 7.44 oy aldı.