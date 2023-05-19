14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarına göre Erdoğan ne kadar oy aldı? YSK'nin kesin sonuçlarına göre 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranı kaç?

Yayınlanma: 19.05.2023 - 18:47

Güncelleme: 19.05.2023 - 19:05

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. Türkiye ikinci tur seçimlerine hazırlanırken YSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

YSK'NiN KESİN SONUÇLARINA GÖRE ERDOĞAN YÜZDE KAÇ OY ALDI?

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı.

YSK'NiN KESİN SONUÇLARINA GÖRE KILIÇDAROĞLU KAÇ OY ALDI?

Kararda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 26 milyon 86 bin 102 kişinin, Muharrem İnce’ye 216 bin 470 bin kişinin, Kemal Kılıçdaroğlu’na 23 milyon 873 bin 749 kişinin, Sinan Oğan’a 2 milyon 796 bin 613 kişinin oy kullandığı tespit edildi.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.