Bursa'da Mustafa Bozbey görevinden uzaklaştırılmıştı: AKP'nin adayı belli oldu

Bursa’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye yönetiminde yeni süreç başladı.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde perşembe günü başkanvekilliği seçimi yapılacak.

AKP'de aday belirleme süreci kapsamında dört meclis üyesi aday adayı, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından AKP’nin başkanvekili adayı olarak Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve bir dönem Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcülüğü görevinde bulunan Şahin Biba belirlendi.

Cumhur İttifakı’nın belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle, perşembe günü yapılacak seçimde Şahin Biba’nın başkanvekili olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi var.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partilere göre dağılım şöyle: