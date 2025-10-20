Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: 3 kişi hastanelik oldu

Olay, Osmangazi ilçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşlarındaki 3 kişi, evde içki tüketmeye başladı. Aradan geçen zamanla fenalaşan şahıslar 112 ekiplerini arayıp kendilerinin doğalgazdan zehirlendiklerini belirtti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Baygın halde bulunan ve ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıslar, tedavileri için farklı hastanelere sevk edildi. Olayın yaşandığı evde doğalgaz kaçağı ihtimaline karşı ekipler tarafından ayrıntılı bir inceleme başlatıldı. Ancak yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.

Gerçeğin perdesi ise kısa sürede aralandı. Yapılan tetkiklerde, şahısların doğalgazdan değil, tükettikleri yüksek alkollü içeceklerden zehirlendikleri ortaya çıktı.

Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.