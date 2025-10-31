Bütçe görüşmelerinde 'süreç' gerilimi! 'PKK sevdanız nereden geliyor?' sorusu üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş salonu terk etti!

İYİ Partili Erhan Usta, Meclis’in bütçe görüşmeleri sırasında çözüm süreci üzerinden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u eleştirirken “PKK sevdanız nereden geliyor?” sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş “Gazi Meclis’in başında olan kişiye doğru bir ifade değildir. Bu ifade buraya yakışmadı” uyarısını yaptı.

Usta da “Bu bir siyasi eleştiridir” karşılığını verdi.

NUMAN KURTULMUŞ SALONU TERK ETTİ

Usta’nın sözleri üzerine söz alan TBMM Başkanı Kurtulmuş “Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım. Bugünün adamı değilim. Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. Hadsizliktir. Ben PKK sempatizanı değilim. Bu şovu sürdürmeyin. Ben bu salondan kalkıyorum” dedi ve salondan ayrıldı. Oturuma ara verildi.

Ara sırasında İYİ Partili Usta da “Gelmesin, onu Meclis Başkanı olarak kabul etmiyorum” dedi.