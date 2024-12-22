Bütçe kabul edildi, muhalefet iktidarın sorunlarla ilgilenmediği eleştirisini yaptı

Yayınlanma: 22.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 04:00

2025 Bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. AKP adına söz alan grup başkanvekillerinin bütçe yerine daha çok başka konulara değinmesine CHP’den, “Yurttaşın gündemi mutfakta kaynamayan tencere, derin yoksulluk. AKP’nin gündeminde ise sadece reklam var” eleştirisi geldi.

Son gün hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu. AKP grubu adına ise grup başkanvekilleri Leyla Şahin Usta ile Bahadır Yenişehirlioğlu söz aldı. Usta, 28 Şubat döneminde uygulanan yasaklar, Suriye ve Gazze’deki gelişmeler, tarımsal destekler, sağlık alanındaki gelişmeler, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası, Gabar’daki petrol kaynağı ile TOGG ve savunma sanayindeki gelişmeleri anlattı. AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da 12 Eylül dönemindeki yasaklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinin ağırladığı misafir sayısı ve kültür alanındaki gelişmeler, kültür varlıkları, vakıflardan söz etti. Gazze’deki gelişmeler ile savunma sanayindeki projeleri anlattı.

‘YURTTAŞIN GÜNDEMİ FARKLI’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, AKP’li iki grup başkanvekilinin açıklamalarına tepki gösterdi. “Bu bütçede gençler yok, çiftçi yok, emekli yok, kadınlar yok, çocuklar yok” diyen Bakırlıoğlu, şöyle devam etti: “Halkın bütçeden beklediği başka, AKP’lilerin anlattığı başka. Yurttaş iktidardan, yaşanılan derin ekonomik krizin çözümüne dair iki çift söz beklerken; iktidar temsilcileri savunma sanayi, Kaan, başörtüsü anlatıyor. Yurttaşın gündemi mutfakta kaynamayan tencere, derin yoksulluk. AKP’nin gündeminde ise sadece reklam var. Ne esnaf, ne çiftçi, ne emekli ne sanayici ne de istihdam yok. Bütçe görüşmelerinde ilk gün yapılan ve son gün yapılan konuşmalar önemlidir.”

Bakırlıoğlu, bütçe görüşmelerinin son gününde söz alan iki AKP Grup Başkanvekilinin bütçe hariç herşeyden söz ettiklerini savunarak, “Bu, bütçede yurttaşlarımıza dair hiçbir şeyin olmadığının ispatıdır” değerlendirmesini yaptı.

BÜTÇEYE ‘TIBBİ YAKLAŞIM’

Görüşmeler sırasında, kendisi de hekim olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bütçeye “tıbbi yaklaşımda” bulundu. İktidarın “ateşini düşürelim, hallolsun” yaklaşımında olduğuna işaret eden Emir, “Gerçek sorunları çözmekten uzak bir yaklaşım sergileniyor. Tedaviye yönelik bir çalışma yapılmadığını görüyoruz. Bir bütçeye, bir ekonomiye bakarken ne yapmamız lazım. İlk bakacağımız ne. Faiz, enflasyon, pahalılık, cari açık, ihracat, bunlara bakmamız lazım” dedi.