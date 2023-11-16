Bütçede RTÜK ve Karadağlı tartışması

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü.

Bütçe görüşmelerinde kurumu adına sunum yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurumla ilgili tarafsızlık tartışmaları gündemdeyken, “Ülkemizin medya alanındaki kamu otoritesi konumunda olan yayıncılık ortamındaki dezenformasyona ve manipülatif yayınlara izin vermemekle birlikte RTÜK, izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüklerini koruma kararıyla hareket etmektedir” demesi dikkat çekti.

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen ise RTÜK’ün uygulamalarını eleştirdi. “RTÜK tümüyle partizanlaşmıştır” diyen Özen, “Yetkisini kurumun tarihinde hiç görülmemiş biçimde agresiflikle, siyaset alanını dizayn etmek üzere kullanmaktadır. RTÜK, LGBTİ+ karşıtı nefret mitinglerine çağıran kamu spotlarının yayınmlanmasına onay veriyor, suç işliyor” ifadelerini kullandı.

‘HAYRAN KİTLESİ VAR’

Öte yandan Özen, konuşmasında Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne getirilmesi de eleştirdi. Özen, Karadağlı’nın iktidara yakın bir isim olduğu için atamanın liyakatsiz olduğunu söylerken Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “Karadağlı iyi bir tiyatrocu, ciddi de bir hayran kitlesi var” savunmasını yaptı.