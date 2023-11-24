Bütçeye damga vuran iddia: 60 milyon TL'lik danışman dairesi

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken CHP Genel Başkan Yardımcısı, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, iki bakan danışmanının, Devlet Hava Meydanları’yla iş yapan, kamu özel işbirliği projeleri (KÖİ) kapsamındaki ihalelere giren bir şirketten aldıkları lüks konutları gündeme getirdi. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, “2 yöneticinin devlet memuru olarak Devlet Hava Meydanları’nın en büyük müteahhitlerinden birisinden rezidans almaları çok garip değil mi” diye sordu.

Karasu, Türkiye’de 302 araç muayene istasyonu olduğunu, bu istasyonların denetiminden ise sadece 14 personelin sorumlu bulunduğunu belirterek “Bu 14 kişi 2021 yılında 45 adet araç muayene istasyonunu denetim yapabilmiş. Devlet personeline harcırah vermemiş. Zorunlu bir uygulama için vatandaşın cebinden çıkan milyarlar nereye gidiyor?” dedi. Karasu, “Karayolları bütçesinde yap-işlet devret modeliyle yaptırılan otoyol ve köprüler, bakanlığınız bütçesinden Avrasya Tüneli’nin trafik garantileriyle yaptırılan hizmet tutarının toplamı 2023 yılında 100 milyar TL’yi bulacak” diye konuştu.

‘KAMU ZARARI BAKANLIĞI’

Sabiha Gökçen Havaalanı’nı HEAŞ’ın işlettiğini belirten Karasu, bu kurumun yönetim kurulu başkanı olan Fatih Çakmak’ın aynı zamanda Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’nde yönetim kurulu üyesi olduğunu söyledi. Yönetim kurulu üyesi Murat Gül’ün bakan danışmanı ve aynı zamanda Devlet Hava Meydanları’nda daire başkanı olduğunu bildirdi. Yönetim kurulu üyesi Ayfer Kara’nın da hem Devlet Hava Meydanları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı hem de hukuk müşaviri olduğunu dile getiren Karasu, aynı anda 3 koltukta birden oturduğunu söyledi.

Karasu, “Bakan danışmanları Murat Gül ve Ayfer Kara, Ankara’da ‘Parkline’ sitesinden 60 milyon liralık lüks daire almışlar. Alabilirler tabii ama aldıkları evin müteahhidi YDA adlı şirket olunca iş biraz garipleşiyor. Neden? Çünkü YDA, Devlet Hava Meydanları’nın en önemli müteahhitlerinden birisi, Dalaman Havalimanı’nın imalatçısı ve işletmecisi” ifadelerini kullandı.

‘6 KOLTUK İŞGAL EDİYORLAR’

Gül ve Kara’nın 6 koltuk işgal ettiklerinin doğru olup olmadığını da soran Karasu, “KÖİ işlerini yürüten başkanı, hukuk müşaviri, strateji başkanı, bakan danışmanı olan bu kişilerin bu firmalara on milyonlarca dolarlık kıyak çektikten sonra memur maaşıyla rezidans almaları mümkün müdür” diye sordu. Karasu, 10 yıldır tamamlanamayan Sabiha Gökçen’deki pisti yapan MAKYOL adlı firmanın alt taşeronu Akay İnşaat’ın aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi Kalyon ve Cengiz İnşaat’a ait olduğu iddiasının doğru olup olmadığını da sordu. Karasu, “Sabiha Gökçen’in ikinci pist açılışının ertelenmesi acaba bu gerekçe olabilir mi” sorusunu yöneltti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kamunun uğradığı zararın 860 milyon dolar olduğunu belirten HEDEP Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ise Osmangazi Köprüsü’nde de zararın 3.5 milyar dolar olduğunu kaydetti.