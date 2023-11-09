Yargıtay'ın kararını savunan başdanışmandan yeni açıklama!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 21:26
Yargıtay'ın kararını savunan başdanışmandan yeni açıklama!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Uçum şu ifadeleri kullandı: 

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır. 

Yargının bağımsızlığını tartışma konusu yapmak için ileri sürülen bu asılsız iddiayı şiddetle reddediyorum. 

Bu tür asılsız isnadlarla oluşturmaya çalıştıkları kaos ortamına argüman üretmeye çalışanlar bilsinler ki emellerine ulaşamayacaktır."

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasaya aykırı olmakla eleştirilen hamlesine destek veren Uçum, suç duyurusunu ''Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavır'' olarak nitelendirdi.


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