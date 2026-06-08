Butlan yönetimi kod 48 ile işten çıkarmıştı: CHP’nin foto muhabiri ‘darbeye hayır’ fotoğrafını genel merkezden kendi taşıdı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı sonrasında “İşe devamsızlık” olarak bilinen Kod 48 ile usulsüzce işine son verilen Genel Başkan foto muhabiri Alp Eren Kaya, bugün partiye ait demirbaşları teslim etti.

Kaya, 19 Mart darbesini anlatan 36 ayrı karenin yer aldığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Sergisi”ndeki fotoğrafları CHP Genel Merkezi’nden tek tek kendisi taşıdı.

Kaya’nın CHP Başkanı Özgür Özel’in yer aldığı “Darbeye, kayyıma hayır” arka planlı kareyi taşırken çekilmiş fotoğrafı objektife yansıdı.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE İŞE BAŞLAMIŞTI

Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’de işe başlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına giden süreçteki görsel imajını tek başına çalışarak sırtlayan Kaya, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de 40’dan fazla mitingi takip etmişti.

Mutlak butlan kararı sonrası Kurban Bayramı’nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkezdeki bayramlaşmasını da fotoğraflayan Kaya, buna karşın Cumhuriyet Halk Partisi Yayın İzleme Birimindeki arkadaşları gibi işine son verilmişti.

Kaya’nın dokuz günlük resmi bayram tatili dahil olmak üzere mutlak butlan kararının çıktığı günden itibaren partideki mesaisinin başında olduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİYDİ

Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki döneminde ve Özgür Özel’le birebir çalıştı. Genel başkanların simgesel fotoğraflarını çekti. Kaya, 2022’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektrikleri kesildiği dönemde bir hafta boyunca evine girerek bu anları anlatan fotoğraf çalışması yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda Kaya’nın nikah şahidiydi.

Alp Eren Kaya’nın hukuki olarak haklarını sonuna kadar arayacağını öğrenildi.