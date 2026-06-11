'Butlan' yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı'dan 'Özgür Özel'e ihraç' açıklaması: 'Partinin kurumsal kimliği çerçevesinde...'

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetinin sözcüsü Müslim Sarı, CNN Türk'te soruları yanıtladı.

Sarı'nın konuşmasından ilgili kısım şu şekilde:

"21 Mayıs’tan itibaren bir süreç yaşıyoruz, biz zorunlu ve hukuki süreci yürüten arkadaşlar olarak diğer arkadaşlarımızı dışlamadan kolektif aklı çalıştırarak, mevcut hukuk düzeni içerinde ama kendi siyasal yaklaşımlarımızı içerecek şekilde bir orta yol bulalım, konuşalım ve diyalog mekanizması oluşturmak istedik.

Diyalog heyeti kurmak istedik. Bu konuda MYK'da karar aldık. İyi niyetli girişimler oldu. Partimizde görev yapan abilerimiz ve 3 belediye başkanı orta yol bulmak istedi. Ancak bu girişimler olumlu sonuçlanmadı. Diyalog kapısını açık tutuştuğumuz halde biz el uzattıkça arkadaşlar yumruk sıktı. Bu bizim açımızdan zorlu bir süreç. İyi niyetli çabaları gösterdik. Tükendiğimiz yerde öyle bir noktaya geldik ki bir çeşit iki başlılık oluştu partide.

Bir CHP Genel Merkezi var ve bayramlaşma için bir gün belirliyor, arkadaşlarımız aynı gün ve aynı saatte bir gün belirliyor. Grup toplantısı yapacağımızı söylüyoruz biz ve arkadaşlarımız grubu gelmeye meyyal olmadığı halde sırf bu duyuruyu yaptığımız için gelelim, gurup toplantısı yapalım ve Genel başkanı konuşturmayalım noktasına geliyor. Bir çeşit paralel yapı oluştu.

Ben CHP Parti Sözcüsüyüm ama başka bir arkadaş da CHP Parti Sözcüsü olarak televizyonlara çıkıp demeç veriyor. MYK üyelerimiz var, başka bir yerde MYK toplantısı yapıyorlar. Hiç bir kurum çok başlı, daha doğrusu ikili yapıya müsaade etmez. Rövanşist bir anlayışta değiliz. CHP'de itiraz kültürü, parti içi muhalefet, siyasal mücadele hep var ama CHP'nin kırmızı çizgileri de var. Bu kırmızı çizgileri onun kurumsal yapısı. Hiç birimiz CHP'nin kurumsal yapısının örselenmesine izin veremez.

Özgür Özel CHP Manisa milletvekilidir. Dolayısıyla partinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemleri aykırı davranışları devam ederse onunda disipline sevki söz konusu olabilir. Onun özel bir ayrıcalığı yok, elbette hepimiz için geçerli Sayın Kılıçdaroğlu için de geçerli bu kimsenin kimseye özel bir imtiyaz tanımıyorum böyle bir durum söz konusu değil."