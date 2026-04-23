'Bütün kutlamalar iptal edilmeli' demişti: Ahmet Davutoğlu'ndan '23 Nisan' mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Davutoğlu, Gazi Meclis'in önemine dikkat çekti, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencileri andı.

"23 NİSAN, GELECEK DEMEKTİR"

Davutoğlu yaptığı açıklamada, "23 Nisan, gelecek demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimiz ebediyen var olsun. Bu vesileyle bir kez daha; Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

'BÜTÜN KUTLAMALAR İPTAL EDİLMELİ' DEMİŞTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kadar ulusal yas ilan edilmeli, 23 Nisan ile ilgili bütün kutlamalar ve resepsiyonlar iptal edilmeli ve bu süre içinde yurt çapında bütün okullarda derslere çocuklarımızı anma ile başlanmalı, farkındalık eğitimi verilmeli" demişti.

Davutoğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekmişti.