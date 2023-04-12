Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz kimdir? Hüseyin Durmaz kaç yaşında, nereli?

Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı’nı desteklemek için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği milletvekili aday listesini geri çekti. Yurttaşlar, bu karar sonrasında Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı'nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz kimdir? Hüseyin Durmaz kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:52
Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz kimdir? Hüseyin Durmaz kaç yaşında, nereli?
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Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden çekilme kararı aldı. YSK’ye gelerek daha önce verdikleri milletvekili aday listesinin iptali için dilekçe veren Genel Başkan Hüseyin Durmaz ve beraberindeki heyet, 2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını söyledi. Peki, Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz kimdir? Hüseyin Durmaz kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN DURMAZ KİMDİR?

Büyük Türkiye Partisi Başkanı Hüseyin Durmaz, 1952 yılında Konya, Ilgın, Sadık köyünde doğdu. İlk öğretimini Sadık İlkokulunda, orta öğrenimini Ilgın ortaokulunda tamamladı. Liseye İzmir Atatürk lisesinde başladı daha akşam lisesine geçerek lise eğitimini tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra gıda sektöründe işe başlayan Hüseyin Durmaz, daha sonra inşaat sektörüne geçiş yaptı ve büyük çapta fabrikalar, özel liman inşaatları yaptı.

Hüseyin Durmaz, 1989 yılında Bakırçay bölge gazetesini kurdu. 1991 yılında da Ege Bölgesi Anadolu Basın birliğini kurdu. 1994 yılı MHP Aliaga Belediye Başkan adaylığı, 1995 yılı MHP İzmir milletvekili aday adaylıgı, 2015 yılı Adalet Partisi kurucu ve GİK üyeliği ile DYP genel başkan yardımcılığı ve teşkilat işleri başkanlığı görevlerinde bulundu.

Hüseyin Durmaz, halen Haber Yedigün ve Ege yeniyüzyıl gazetesi genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. 


hüseyin durmaz Büyük Türkiye Partisi 2023 seçimleri

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