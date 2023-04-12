CHP Antalya milletvekili adayı Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:24

Güncelleme: 12.04.2023 - 13:57

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Antalya milletvekili adaylarından biri de Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı oldu. Serap Yazıcı'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, CHP Antalya Milletvekili adayı Prof. Dr. Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

SERAP YAZICI KİMDİR?

Serap Yazıcı, 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Serap Yazıcı, 13 yaşında, ailesiyle birlikte geçirdiği ve annesinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükûmetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” konulu bir programa katıldı ve doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

1995 yılında yüksek lisansını tamamlayan Yazıcı, Hukuk Doktoru unvanını aldı.

2009’da, “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye” ve “Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine” başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.

Yazıcı, 1998 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 2012 yılına kadar Anayasa hukuku profesörü olarak görev aldı. Kapatılana kadar İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

SERAP YAZICI SİYASİ KARİYERİ

1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde Gelecek Partisi'ne katıldı. Yazıcı daha sonra açıklanan başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak görev aldı.