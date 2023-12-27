Büyükşehir adayları yılbaşından sonra açıklanacak: İYİ Parti ‘iddialı’ aday arıyor

Yayınlanma: 27.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2023 - 04:00

İYİ Parti’de başkanlık divanı, önceki gün genel başkanı Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi, terör operasyonları ve 24 saat içerisinde 12 askerin şehit düşmesiydi. Toplantıdan edinilen bilgilere göre, kurmaylar; Meclis’te teröre karşı ortak bildiriyi CHP’nin imzalamamasını eleştirdi. Partinin, teröre karşı en çok ses çıkaran parti olması gerektiği dile getirildi. Parti teşkilatlarının teröre karşı 81 ilde yürüyüş düzenlemesi, gündeme geldi.

HAKKARİ'YE HEYET GİTTİ

İYİ Partili bir heyetin ise Hakkari’ye gitmesine karar verildi. Genel başkan yardımcıları Ali Demir, Selcan Taşçı ile Balıkesir milletvekili Turhan Çömez; dün Yüksekova’ya doğru yola çıktı. Heyet, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na ve şehit ailelerine baş sağlığı ziyaretinde bulunacak. Bölgedeki yurttaşlarla bir araya gelinerek il merkezinde esnaf ziyaretleri yapılacak.

ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

Ayrıca kurmaylar, toplantıda yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Akşener’in yapacağı il ziyaretleri ve grup toplantılarında adayları hızla açıklayacağı belirtiliyor. Büyükşehirlerdeki adayların ise yılbaşı sonrası açıklanması bekleniyor. Cumhuriyet’in ulaştığı bazı kurmaylar, partinin Adana ve Mersin’deki adaylarının iddialı olacağını ve İstanbul ve Ankara’da da iddialı aday aradığını belirtiyor.

‘EL ALTINDAN İTTİFAK’ ENDİŞESİ

İYİ Parti’nin bir kısmının el altından CHP ile ittifak içinde olduğunun altını çizen kurmaylar, seçimler sonrası sonuç ne olursa olsun partinin zora gireceğinden “endişeleniyor”. Öte yandan istifa eden eski Ankara il başkanı Mesut Özarslan’ın da CHP’den Etimesgut Belediye başkan adayı olarak gösterileceği, kulislerde konuşuluyor.