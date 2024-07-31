Büyükşehir belediye başkanı Ahmet Akın sürekli sahada, halkın arasında:

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:00

Hep sağ partilerin ve adayların başarılı olduğu Balıkesir’de 78 yıl sonra büyükşehir belediyesini CHP’ye kazandıran Ahmet Akın, özledikleri bu başarıda çok çalışmanın ve ayrım yapmaksızın tüm seçmenleri kucaklamanın belirleyici olduğunu söylüyor. Başkan Akın, seçildiği günden beri sürekli sahada ve halkın arasında.

BİR HAKKIN TESLİMİ

Aslında Balıkesirliler Ahmet Akın’a, 31 Mart seçiminde gecikmiş olarak bir “hak teslimi” yaptı. 2019’da, Akın’ın büyükşehir belediyesi başkan adaylığı önce partisi CHP tarafından açıklanmıştı. Ancak sonra CHP’nin İYİ Parti ile seçim ittifakı yapması ve İYİ Parti’nin Balıkesir’de İsmail Ok’u aday göstermek için ısrarcı olması nedeniyle, Akın adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. İttifakın İyi Partili adayı Ok, önce AKP’ye karşı seçimi kaybetti sonra da AKP’li oldu. Balıkesirli seçmen Ahmet Akın’ın uğradığı haksızlığı unutmadı. 31 Mart’ta da Akın’a hakkını teslim etti.

‘3 AYRI BALIKESİR VAR’

Başkan Akın, Balıkesir’i çok iyi çözümlemiş. Seçim sürecinde sahanın net bir fotoğrafını çekmiş. Bu özellikler seçim kampanyasına da yansımış. Her yöreye ve seçmene ulaşmaya çalışmış.

Aslında Balıkesir il olarak çok geniş bir coğrafi alana sahip. Akın, üç ayrı Balıkesir olduğunu söylüyor. Ayvalık’tan Edremit’e uzanan kıyı-körfez bölgesi, Bandırma ve çevresi ile kırsal ağırlıklı merkez bölgesi olmak üzere bu yöreleri sıralıyor. Bunların her birinin farklı seçmen yapısına, siyasal eğilimlere ve ekonomik-sosyal duruma sahip olduğunu vurguluyor. Kendisinin aday olarak bu farklı üç yöreden de oy alabilen bir siyasi profil olduğunun altını çiziyor.

Göreve geldiği günden beri yapılanları sıralarken en çok şeffaf ve saydam belediyecilik anlayışını öne çıkarıyor. Yaşanan her gelişmenin Balıkesirlilerin gözü önünde olduğunu, açık ve saydam davrandıklarını ifade ediyor.

‘BAHANE ÜRETMEDİK’

İlk göreve geldiklerinde devraldıkları ağır tabloyu ve borç yükünü halka açıkladıklarını, sonra da bunun arkasına sığınmadan halka hizmet götürmeye çalıştıklarının söyledi. Ahmet Akın’ın biraz zamana ihtiyacı var. Akın, seçim kampanyasında söz verdikleri gibi, önümüzdeki süreçte Balıkesir’i adeta bir yıldız gibi parlatacaklarını vurguluyor.

‘ÇAKMA AHMET AKIN’A NE OLDU?



Başkan Ahmet Akın’la sohbet ederken seçim kampanyası sırasında yaşanan ilginç bir olayı hatırlatıyoruz. Rakipleri bir başka Ahmet Akın bulup CHP’li Ahmet Akın’a karşı sahaya çıkarmaya çalışmışlardı. Bu ilginç durum, Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Sertaç Eş’in başarılı haberciliğiyle ve “Çakma Ahmet Akın” başlığıyla gazetemizde manşet olmuştu. Başkan Akın’a “çakma Ahmet Akın”ı soruyoruz. Ortadan kaybolduğunu ve hiç bir araya gelmediklerini söylüyor.

