Büyükşehir sıkıntısı: AKP’nin parti içi çalışmasına göre Ankara ve İstanbul’da CHP’nin adayları önde

Metropollerde seçmen artan enflasyondan ve alım gücünün düşmesinden AKP’yi sorumlu tutuyor. “Yaşam tarzıma dokunma” mesajı vermek istiyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00
Büyükşehir sıkıntısı: AKP’nin parti içi çalışmasına göre Ankara ve İstanbul’da CHP’nin adayları önde
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Yerel seçimlere az bir süre kala partiler de seçim çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kurmaylarına “Herkes İstanbul için çalışacak” talimatı verse de AKP’nin parti için yaptırdığı çalışmalara göre İstanbul ve Ankara gibi metropol illerde “CHP’nin adaylarının önde olduğunun görüldüğü” ifade ediliyor.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum’un, son dönemdeki “gafları” nedeniyle “ivme kaybettiği” belirtiliyor. Muhalefette her partinin aday çıkarmasına karşın CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, “Murat Kurum’un bir, bir buçuk puan önde olduğu” Ankara’da ise Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok ile CHP’nin adayı Mansur Yavaş arasındaki farkın “çok daha fazla olduğu” belirtiliyor.

DİNAMİKLER FARKLI

Yapılan çalışmalarda Ankara’da, CovId19 döneminde Yavaş’ın esnafa yaptığı yardımların Ankaralı esnaf üzerinde etkili olduğu kaydediliyor. Ankaralının “güven” duygusunun perde gerisinde ise Yavaş’ın, “belediye başkanlığı döneminde çok fazla kamuoyunda görünür olmayı tercih etmemesi ve 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri dışında genel siyaset üzerine değerlendirme yapmamasının olduğu” belirtiliyor.

AKP’nin çalışmalarında Ankara ve İstanbul’da seçmen dinamiklerinin de farklı olduğuna dikkat çekiliyor. Metropol illerdeki seçmenin, yerel seçimlerde AKP iktidarına “yönetimde denge mesajını vereceği” de ifade ediliyor. İki büyükşehirde seçmen davranışlarını etkileyen bir diğer unsurun da seçmenin “yaşam tarzına müdahale edilmesini istememesi” olarak nitelendiriliyor. Ankara ve İstanbul’da özellikle genç seçmende “AKP’li bir belediye başkanının gelmesi halinde yaşam tarzına müdahale edileceği” algısının yüksek olduğu ifade edilirken bu algıya sahip seçmenlerin oyunun da muhalefet partilerine dağıldığı belirtiliyor.


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