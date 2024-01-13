'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
Kahramanmaraş Valiliği, şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin çadırda kalmadığını iddia etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı paylaşımla valiliği yalanladı. Özhaseki, “Şehidin ailesinin konteynırı depo olarak kullanarak, çadırda kaldığını” ifade etti.
Kahramanmaraş Valiliği, Demirören Haber Ajansı’nın Pençe
Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerden
Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin konteyneri ısıtamadıkları için
çadırda kaldıklarını söylediği haberine ilişkin olarak açıklama yapmıştı.
ÇADIR HABERLERİ YALANLANMIŞTI
“Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan
paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” denilen valilik açıklamasında, “Kahramanmaraş'ta
çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere
yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu
doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin
kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir” denilmişti.
DHA’nın söz konusu haberinde de ailenin yaşadıkları
konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları belirtilmiş, ayrıca aileye
acı haberin sonrasında 10 adet ısıtıcı bırakıldığı ifade edilmişti.
BAKAN ÖZHASEKİ, VALİLİĞİ YALANLADI
Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet
Özhaseki ise yaptığı paylaşımla valiliği yalanladı. Özhaseki, “Şehidin
ailesinin konteynırı depo olarak kullanarak, çadırda kaldığını” ifade etti.
Bakan Özhaseki, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir’in değerli
ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi
istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamış.
Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz; isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum."
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