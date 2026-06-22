Çağatay Güç: 'Örgütün iradesine saldırı yapıldı'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Konak ilçe başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı

Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, il başkanlığı binasında yaşananların yalnızca parti binasına değil, demokrasiye, örgüt iradesine ve halkın seçme hakkına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Yaşananlara sert tepki gösteren Güç, "Yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'na değil; demokrasiye, örgüt iradesine ve halkın seçme hakkına yönelik bir saldırıdır" dedi.

Olayların gece saatlerinde yaşandığını belirten Güç, "Gece vakti geldiler. Pazar günü geldiler. Kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan gruplarla geldiler. Kapılarımızı kırdılar, kadınlarımıza ve gençlerimize şiddet uygulamaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

"HAKLI OLANLAR GECE YARISI OPERASYON YAPMAZ"

Dün gece yaşananların önemli bir gerçeği ortaya çıkardığını ifade eden Güç, "AKP'ye hizmet eden butlancılar ve kendilerini güçlü sananlar, gece yarısı yanlarında kim oldukları, neyi temsil ettikleri belli olmayan insanlarla örgütümüzün emeğiyle ayakta duran il başkanlığımıza gelerek güç gösterisi yapmaya çalıştı. Çünkü haklı olanlar tehlikeli gruplarla korkutmaya çalışmaz. Haklı olanlar kapıları kırmaz. Haklı olanlar gece yarısı operasyon yapmaz" diye konuştu.

İl başkanlığı binasına girilebileceğini ancak örgütün iradesine girilemeyeceğini vurgulayan Güç, "Onlar il başkanlığının binasına girebilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne, vicdanına ve iradesine giremezler" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ SOKAKTADIR"

Yaşananların ardından yeni bir mücadele hattı oluşturduklarını belirten Güç, "Onları o binanın duvarları arasında kendi yalnızlıklarıyla baş başa bıraktık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca dört duvardan ibaret değildir. Cumhuriyet Halk Partisi sokaktadır, halkın tam kalbindedir. Mücadelemizi meydanlarda, sokaklarda, çarşılarda ve pazarlarda büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU MÜCADELE SADECE CHP'NİN DEĞİL"

Yaşananların bir parti içi mesele olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Güç, "Bugün yaşadığımız mesele bir parti içi mesele değildir. Bugün yaşadığımız mesele, Türkiye'de demokrasinin ayakta kalıp kalmayacağı meselesidir. Bu nedenle mücadelemiz yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, demokrasiye inanan herkesin mücadelesidir" dedi.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirten Güç, "Türkiye'nin kurucu partisinin il başkanlığına yapılan bu saldırı, milletimizin demokrasi kültürüne yapılmış bir saldırıdır. Hukukun, adaletin ve siyasi ahlakın ayaklar altına alınmasına tanıklık ediyoruz. Ama aynı zamanda kararlıyız. Çünkü hiçbir zorbalık sonsuza kadar sürmez" diye konuştu.

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ"

Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu ifade eden Güç, "Vatandaş geçim derdi yaşamaktadır. Emekli geçinememektedir. Gençler geleceğe umutla bakamamaktadır. Çiftçi ürettiğinin karşılığını alamamaktadır. Ancak bütün bu sorunları çözemeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışmaların içine çekerek kendi başarısızlıklarını gizlemeye çalışmaktadır. Ama başaramayacaklar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu savunan Güç, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde halkın umudu haline gelmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Örgüt iradesinin, demokrasinin, hukukun ve milletin yanındayız" açıklamasında bulundu.

"BİZ İZMİR'İZ, KİMSE BİZİ TESLİM ALAMAZ"

Açıklamasının sonunda İzmir'in demokrasi mücadelesindeki önemine dikkat çeken Güç, "Biz herhangi bir şehir değiliz. Biz İzmir'iz. Bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun bize bıraktığı Cumhuriyet'e, demokrasiye ve bağımsızlığa sonuna kadar sahip çıkacağız. Kimse bizi korkutamaz, teslim alamaz, sindiremez" dedi.

Güç, "İzmir'den yükselen bu ses, Türkiye'nin dört bir yanında yankılanacaktır. Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.