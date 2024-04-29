Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün sosyal medyada faaliyetlerini sürdüren trol hesaplarına yönelik kapatma talebi yargıda kriz yarattı. Kulislerde konuşulanlara göre Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildi.

Barış Terkoğlu
Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:16
Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü
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Mahkemede binlerce yıl hapis cezası alan ve cezası istinafta onanan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü, sosyal medyada faaliyetlerine devam ediyor. 

Örgütün dışarıdaki üyeleri tarafından sürdürülen trol çalışmalarıyla, grubun hedefindeki Mine Kırıkkanat’tan Nedim Şener’e kadar farklı görüşlerden isimler itibar saldırılarına uğruyor. 

Mahkemeye başvuran kimi mağdurlar ise grup tarafından sosyal medyada baskı altına alınıyor. Ayrıca bu hesaplardan örgütün propagandası devam ediyor.

MAHKEMEYE DURDURUN BAŞVURUSU

Örgütün mağdur ettiği isimler, Avukat Eser Çömlekçioğlu ve Sena Akkaya Avvuran aracılığıyla, 19 Nisan’da İstanbul Adliyesi’ndeki Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, X (Twitter)’da söz konusu faaliyetlerde bulunan 213 paylaşımdan şikayetçi oldu.

Bu hesaplar hakkında kapatma kararı alınmasını, X’in ilgili kararı yerine getirmemesi durumunda X’e bant daraltması uygulanmasını, bu da olmazsa X’e erişimin engellenerek X yöneticileri hakkında yasal işlem yapılmasını talep etti. 

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre bu talebin ardından yargıda kriz yaşandı. Talep 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderken, mahkemenin hakimi izne ayrıldı. Yerine gelen hakim, talebi red ederken, mağdurlar söz konusu karara 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak itiraz etti. Ancak bu başvuru da reddedildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ İDDİASI

Cumhuriyet’e bilgi veren kaynaklar taleplerin reddedilmesinde Adalet Bakanı’nın devreye girdiği bilgisini verdi. İddiaya göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi’ndeki kritik isimlerle söz konusu talebe dair bir görüşme yaptı.

Kulislerde konuşulanlara göre, Bakan red kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Karar da böyle alındı.

Bu durum da başka bir krize neden oldu. Zira söz konusu paylaşımların bazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Deccal benzetmesinde bulunuluyordu. Bu kez Adalet Bakanlığı, söz konusu paylaşımlar örnek gösterilerek Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildi.

Sonuç olarak yargıda ve bürokraside kriz yaratan Oktar Örgütü’nün trol ağları, yargı kararıyla halen faaliyetlerini sürdürüyor. 


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