Çağrı Bahçeli'den gelmişti... AKP Öcalan'a 'Umut Hakkı' talebine kapıyı mı kapattı?

14.10.2025 10:32:00
Haber Merkezi
İktidarın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının aksine terör örgütü PKK'nin lideri Öcalan'a yönelik 'Umut Hakkı' için bir çalışma yapmayacağı belirtiliyor. Ayrıca suça karışmayan terör örgütü üyeleri yapılacak düzenleme ile toplumsal hayata karışabilecek.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreç kapsamında silah bırakan terör örgütü PKK mensupları için nasıl bir yasal çalışma yapılacağına ilişkin çerçeveler şekillenmeye başladı. 

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP’deki genel düşünce, devlet tarafından ‘Silah bırakma süreci tamamlandı’ teyidi alındıktan sonra Meclis’ten çerçeve bir yasa çıkarılması.

Müstakil bir yasa olarak gündeme getirilecek düzenlemede, kanunun niye çıkarıldığı, tanımlar ve kimleri kapsayacağına yönelik genel hükümler olacak.

SUÇA BULAŞMAMIŞLAR TOPLUMSAL HAYATA KARIŞABİLECEK

Habere göre AKP kurmayları, “Bu çerçeve yasada, genel af, Öcalan’a af veya başka bir infaz düzenlemesi olmayacak. Sadece silah bırakan ve feshedilen bir terör örgütünün üyelerinin durumu tarif edilecek. Şu anda, TCK’nın ‘Etkin pişmanlık’ başlığı ile düzenlenen 221’inci maddesinin 2’nci fıkrasında “Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz” şeklinde bir düzenleme var. Yeni yapılacak düzenlemede de benzer bir hüküm olacak. Bu yasa tamamen suça bulaşmamış olanları ilgilendirecek. Yasanın çıkması ile birlikte suça bulaşmamışsa, rahatlıkla Türkiye’ye toplumsal hayata karışabilecekler” dedi.

SUÇA BULAŞANLARIN DURUMU

Suça bulaşanlarla ilgili yapılacak düzenlemeler ise bir sonraki aşamada gündeme gelecek. Kapsamlı bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gibi başlıklar ayrıca değerlendirilecek.

'UMUT HAKKI' TARTIŞILMAYACAK

AKP kaynakları, “Örgütün kati olarak silahı bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe bir adım atılmayacak. Toplumu rahatsız etmeyecek ve şehit ve gazileri rencide etmeyecek düzenlemeler olacak. Umut hakkı gibi talepler ise tartışmaya açılmayacak” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen yıl 22 Ekim'de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut Hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı. 

 

