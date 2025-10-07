Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meclis'te 'Öcalan' ve 'Umut Hakkı' sloganları

7.10.2025 12:49:00
Haber Merkezi
DEM Pati Grup Toplantısı öncesi TBMM koridorları, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için atılanlar sloganlarla yankılandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Pati) Grup Toplantısı öncesi terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için atılanlar sloganlarla yankılandı.

DEM Parti Grup Toplantısı'na katılım için gelen ve kadınlardan oluşan grup "Umut haktır, engellenemez!" sloganı attı. Bu slogan akıllara ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te dillendirdiği "Umut Hakkı"nı getirdi. 

Grubun Meclis kapısından girişi sırasında attıkları bir diğer slogan da "Biji Serok Apo!" oldu. 

 

İlgili Konular: #TBMM #Abdullah Öcalan #Dem Parti

