Meclis'te 'Öcalan' ve 'Umut Hakkı' sloganları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Pati) Grup Toplantısı öncesi terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için atılanlar sloganlarla yankılandı.

DEM Parti Grup Toplantısı'na katılım için gelen ve kadınlardan oluşan grup "Umut haktır, engellenemez!" sloganı attı. Bu slogan akıllara ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te dillendirdiği "Umut Hakkı"nı getirdi.

Grubun Meclis kapısından girişi sırasında attıkları bir diğer slogan da "Biji Serok Apo!" oldu.