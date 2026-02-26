Çağrı öncesi dikkat çeken görüşme: Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan İmralı'ya gitti

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın aile üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan ile bugün İmralı Adası’nda aile görüşü yaptığı bildirildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sn. Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan ile bugün İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir. Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey ve Sn. Mahmut Yamalak da aile üyeleri ile bugün İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir" denildi.

YENİ BİR ÇAĞRI YAPMASI BEKLENİYOR

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın yıldönümüne ilişkin yeni bir mesaj yayımlanacağını açıklamıştı.

Etkinliğe DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyeleri başkanlık edecek. Etkinlik, 27 Şubat Cuma günü saat 11.00’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

27 Şubat 2025’te terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Öcalan'ın mesajını okumuştu.

Terör örgütü PKK’ye kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” demişti.