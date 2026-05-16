'Çakarlı araç' krizinde yeni gelişme: Ağzı bozuk gazeteci Emin Pazarcı'nın Akşam'la yolları ayrıldı

16.05.2026 09:16:00
AKP'li çevrelerin dahi tepkisine yol açan 'çakarlı araç' krizinin ardından Akşam gazetesinde Emin Pazarcı’nın zorunlu izne ayrıldığı öğrenilmişti. Pazarcı son olarak gazeteyle yollarının ayrıldığını duyurdu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı, çakarlı bir araçla Galatasaray maçına giderken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “Bu araca çakar hakkı neden verildi?” sorusunu gündeme taşıdı. Tepkilerin ardından Begüm Ece Pazarcı paylaşımı silerken, babası Emin Pazarcı aracın kendisine ait olduğunu açıkladı.

Pazarcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım! Niye mi var? Sizin gibi pislikler yüzünden! Terör örgütlerinin ölüm listesinden çıktım. Dergilerine kapak yapıp hedef gösterdiler. Geçmişte defalarca silahlı saldırıya uğradım. Tedbiren duruyor. Olmasın mi? Taşlar bağlansın ve köpekler serbest mi gezsin?”

CEZA KESİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görüntülerdeki araçla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilmişti. Araç sahibine 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı, aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiği ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alındığı belirtildi.

ZORUNLU İZİN SONRASI GÖREVDEN AYRILDI

Eski AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pazarcı'nın söz konusu paylaşımları nedeniyle üç ay boyunca zorunlu izne çıkarıldığını duyurdu. Pazarcı, zorunlu izne çıkarılmasının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. “Arkadaşlarla el sıkıştık” diyen Pazarcı paylaşımında şöyle dedi:

“Akşam Gazetesi'nden anlaşıp ve Ankara'daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ankara Temsilciliğine getirilen Yusuf Alabarda'ya yeni görevinde başarılar dilerim.”

