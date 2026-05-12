Kızının 'çakar'lı görüntüsü büyük tepki çekmişti: Ağzı bozuk gazeteci Emin Pazarcı'ya zorunlu izin

İktidara yakın gazeteci Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın yankıları sürüyor.

Begüm Ece Pazarcı, lüks bir araçta seyahat ettiği anlara içeren bir video yayınladı. Söz konusu videoda araçta çakar düzeneği kullanıldığı fark edilince sosyal medyada büyük tepki oluştu.

USULSÜZ ÇAKAR KULLANIMINA CEZA

Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemenin ardından, araçta çakarların izinsiz kullanıldığı tespit edildi.

Araç sahibine 173 bin 392 lira idari para cezası uygulanırken, lüks otomobil bir ay süreyle trafikten men edildi. Sadece bir paylaşımın hem sürücüye hem de aracın bulunduğu çevreye böylesine maliyeti olması dikkat çekti.

TEPKİLERE KÜFÜRLÜ YANIT İŞİNDEN UZAKLAŞTIRDI

Kızı Begüm Ece Pazarcı hakkındaki eleştiriler sosyal medyada hızla büyüyünce, baba Emin Pazarcı tepkilere sosyal medya hesabından oldukça ağır ve küfürlü ifadelerle yanıt verdi.

Pazarcı'nın sosyal medyada kendisini eleştirilere karşı sık sık sergilediği bu davranışını kızıyla ilgili olayda da sürdürmeye çalışması, çalıştığı Akşam gazetesini adım atmaya zorladı.

Eski AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pazarcı'nın söz konusu paylaşımları nedeniyle üç ay boyunca zorunlu izne çıkarıldığını duyurdu.

Tayyar'ın ifadelerinde şu sözler yer aldı:

"Evladın sorumsuzca bir hareketi, babayı da arkadaşı da yaktı.

Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın arkadaşının çakarlı lüks aracındaki video paylaşımı sonrasında aracın sahibi 173 bin 392 lira ceza yedi, araç trafikten 1 ay süreyle men edildi.

Sosyal medyaki tepkilere öfkelenen Baba Emin Pazarcı, kontrolsüz ve asla kabul edilemeyecek küfürlü paylaşımları sonrası çalıştığı Akşam Gazetesi’nde 3 ay süreyle zorunlu izne çıkarıldı.

Kendisiyle konuştuğumda kızına da sorumsuz davranışı nedeniyle çok ağır konuştuğunu anlatmıştı. Nitekim sosyal medyadaki paylaşımında bu yanlışı kabullenmediğini ifade etmişti.

Maalesef, arada evlat olunca imtihan da ağır oluyor. Dostane tavsiyem;Yaşananları unutması, o paylaşımları silmesi, okuyuculardan özür dilemesi ve sakinleşince yeni bir başlangıç yapmasıdır.

Geçmiş olsun."