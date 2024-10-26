Çakırözer, bütçe ve ‘ziyaret’ artışına karşın dış politikada ilerleme olmadığını belirtti

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

2025 Bütçe teklifine ve Türkiye’nin AKP iktidarındaki dış politikasına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer, 2024 yılında dışişleri bakan ve bakan yardımcıları tarafından ikili ve çok taraflı yurtdışı ziyaretlerinin sayısının 188 olduğunu ve teklife göre 2015 için 215 ziyaret gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Mülteci politikasına değinen Çakırözer, “4 milyon Suriyelinin gönderilmesi bir yana, yenilerinin girişine kapı aralanıyor. Cumhurbaşkanı, ‘Suriye’den, Lübnan’dan gelecek yeni mültecilere kapımız açık’ diyor” dedi.

AVRUPA HAYAL OLDU

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerinde en ufak bir ilerleme olmadığını ve yurttaşların “vize çilesinin” çözümü için ise bir çaba gösterilmediğini dile getiren Çakırözer, “2016’da AB’ye vizesiz seyahat başlayacaktı ama şimdi Türkler Avrupa ülkelerini hayal bile edemiyor. Vize başvurularına verilen rekor retler bir yana artık vatandaşlarımız vize randevusu bile alamıyor. Uluslararası kuruluşlar nezdinde olan itibarımız ise son BRİCS Zirvesi’nde ortaya çıktı. İktidarının BRİCS’e başvurusunu Rusya’dan öğrenmiştik, reddedildiğini ise Almanlardan öğreniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘EMEKLİLİK PROJESİ’

Çakırözer, bakanlık dışı atamaları da eleştirerek “Büyükelçilik makamları AKP’lilere emeklilik projesi olarak açılıyor. Kişiselleştirilen, ülke gerçeklerinden, halkın kaygılarından uzak yürütülen dış politika başarı getirmediği gibi maalesef ülkemize, 86 milyona kaybettiriyor” ifadelerini kullandı.