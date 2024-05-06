Çalışanların yüzde 27’si 49 saat ve üzeri çalışıyor

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye’de çalışma koşullarının araştırılması için önerge verdi. Dinçer, “AKP iktidarı insanımızı resmen köle haline getirdi. Vatandaş zorlu şartlarda uzun çalışma saatlerine dayanmak zorunda kalırken, karşılığında üç kuruş paraya mahkum bırakılıyor” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:30
Çalışanların yüzde 27’si 49 saat ve üzeri çalışıyor
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CHP’li Dinçer, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2023 verilerine göre bir araştırma önergesi hazırladı. Buna göre Avrupa’da iş gücündeki nüfusunun sadece yüzde 7’sinin, Türkiye’de ise iş gücünün yüzde 27.2’sinin 49 saat ve üzeri çalıştığını aktaran Dinçer, “Türkiye çok çalışıyor ama karşılığında 5 kuruş parayı anca kazanıyor. Bizi kıskanan Almanya’da iş gücü nüfusu haftada 34.7 saat çalışıyor. Brüt asgari maaşın 2054 olduğu göz önüne alındığında Almanya’da çalışan nüfus saat başına en az 15 Euro para kazanıyor. Türkiye’de Ocak 2024 itibariyle brüt 613 Euro alan bir asgari ücretli saat başına sadece 3.5 Euro kazanabiliyor. Söz konusu istatistikler AKP iktidarı için bir utanç vesikası olmakla birlikte, AB’ye aday olan Türkiye’nin Avrupa’nın hem en uzun çalışma süresine sahip hem de karşılığında en az ücret alan ülke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sanayisi gelişmiş AB ülkeleri çalışma saatlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunurken, ülkemizdeki iş gücü nüfusu uzun saatler çalışma çaresizliğini iliklerine kadar hissetmektedir” dedi. 

Dinçer, konunun Türkiye’de tüm yönleriyle araştırılması, 20-64 yaş arasındaki iş gücünün hayat standartlarının oraya konması, Türkiye’deki çalışma saatlerinin düzenlenerek, çalışma saatlerine göre ücretlerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. 


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