Cami girişine Fethullah Gülen'in yazdığı kitap bırakıldı
Kayseri'de bir caminin girişine FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu bazı kitaplar bırakılması üzerine, polis araştırma başlattı.
Olay, Melikgazi ilçesi Şehit Nazım Bey Bulvarı’ndaki tarihi Gülük Camii’nde meydana geldi. Cami önünde, kapatılan Zaman gazetesi yayınlarına ait 12 kitap gören cami imamı, polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı kontrollerde bırakılan kitaplardan birinin Gülen'in yazdığı 'Sonsuz Nur' olduğunu belirledi. Polis, aralarında yasaklı olanların da bulunduğu belirtilen 12 kitaba el koydu.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kitapları bırakan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Video Haberler
- 'Manevi rehber'ler belediyelere gelecek
- Polisten, kazayı çeken gazeteciye tehdit
- Eşi ve oğlunu öldürmüştü: Beyin ölümü gerçekleşti
- Yurttaşa manda yoğurdu dağıttılar
- Otobüsten indirilmişti, koruma altına alındı
- Taksimetreyi suçladı
- Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
- Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
- Ünlü doktoru öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
- Doktor doktor gezdi, tanı konulamadı
En Çok Okunan Haberler
- İmamı ve polisi harekete geçiren kitaplar
- 'Hepi sallıyor, ne biçim iş bu!'
- Yozgat ve Sivas'ta yoğun kar bekleniyor
- Serdar Dursun'dan önemli başarı!
- Selçuk-Alaçatı etabının kazananı Alexander Kaden Groves
- Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 384 gözaltı
- İsrail 4 yıl sonra ilk kez faiz artırdı
- Maraton İzmir’e uluslararası sertifika
- Martı Otel, sermayesini yüzde 400 artırdı
- 'Rusya'ya karşı cephe açmayacağız'