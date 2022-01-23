Cami imamına bak: Skandal Sedef Kabaş paylaşımı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde görevli imam Vedat Aydın'ın 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabataş hakkında yaptığı çirkin paylaşım tepki çekti.
Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1'de katıldığı programda kullandığı sözler üzerine gece yarısı gözaltına alınıp ertesi gün çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
İktidar bloğuna yakın medyanın ve islamcı grupların Sedef Kabaş'ı hedef alan açıklama ve yorumları, Kabaş'ın adliyeye sevk edilişi sırasında da devam etti. Sözkonusu çevreler, Kabaş'ın adliyeye getirilişi sırasında kollarını arkada birleştirerek kendisine ters kelepçe takılmış gibi görünmeye çalıştığını iddia etti.
Odatv'nin haberine göre, Samsun Tekkeköy'de cami imamlığı görevinde bulunan Vedat Aydın ise, konuyla ilgili yaptığı skandal paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.
İmam Vedat Aydın, Gazeteci Sedef Kabaş'a kelepçe takıldığı iddiasıyla ilgili yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı.
Vedat Aydın, daha sonra silmek zorunda kaldığı paylaşımında Sedef Kabaş hakkında, "Muhtemelen gece kullanmıştır kelepçeyi. Bu çapta bir kadının fantazilerinin sınırını kestirmek çok kolay değil, üzülme gündüz gece vardır kelepçe" diye yazdı.
İmam Aydın, gelen tepkiler üzerine önce paylaşımlarını sildi, ardından da sosyal medya hesabını kapattı.
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